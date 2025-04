DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen von Handelsgesprächen gestützt

DOW JONES--Die asiatischen Märkte schütteln am Donnerstag im späten Geschäft die schwachen US-Vorgaben ab und zeigen sich mehrheitlich im Plus. Sie folgen damit dem US-Terminmarkt, der auf steigende Kurse an der Wall Street hindeutet. Gestützt wird der Markt von der ersten Runde der Handelsgespräche zwischen Japan und den USA. US-Präsident Donald Trump spricht von großen Fortschritten und weckt damit Hoffnungen, dass der Handelskrieg doch noch entschärft oder gar beendet werden kann. Die Gespräche zwischen Japan und den USA über Zölle dürften nach Einschätzung von Analyst Katsuhiko Aiba von Citi bald zu einer Einigung führen. Es sei sehr wahrscheinlich, dass die Gespräche innerhalb der 90-tägigen Frist für reziproke Zölle zu einem Ergebnis führten. Auch China soll laut Berichten jüngst Verhandlungsbereitschaft signalisiert haben, wenn auch unter Bedingungen.

In Japan steigt der Nikkei-225 passend zu den Schlagzeilen zu den Handelsgesprächen um 0,7 Prozent auf 34.164 Punkte. Der Yen, als sicherer Hafen jüngst gesucht, fällt am Morgen mit der steigenden Hoffnung auf eine Lösung im Zollkonflikt und hilft dem japanischen Aktienmarkt zusätzlich auf die Sprünge. Die Bank of Japan (BoJ) dürfte nach Einschätzung von Nomura später und weniger Zinserhöhungen vornehmen. Auch von Schnäppchenjägern ist am Markt die Rede. Elektronik- und Schwerindustriewerte führen die Gewinne an.

Auch in China legen die Aktienkurse zu: Der HSI in Hongkong klettert um 1,5 Prozent, der Schanghai-Composite um 0,2 Prozent. Anleger verarbeiteten die soliden chinesischen BIP-Daten für das erste Quartal, heißt es. Da die Daten durch Vorzieheffekte aus den USA wegen der Zölle geprägt waren, steigen die Spekulationen auf Konjunkturstimuli in China, um das Wachstum zu stützen.

In Südkorea klettert der Kospi um 0,7 Prozent, angetrieben von Verteidigungs- und Schiffsbautiteln. Die Bank of Korea (BOK) hat ihren Leitzins mit 2,75 Prozent bestätigt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.796,60 +0,5% -4,9% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 34.163,52 +0,7% -14,1% 08:00 Kospi (Seoul) 2.464,88 +0,7% +2,7% 09:00 Schanghai-Comp. 3.282,82 +0,2% -2,5% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 21.362,51 +1,5% +7,0% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.662,45 +1,3% -4,3% 11:00 Taiex (Taipeh) 19.468,00 -2,0% -13,8% 06:30 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:17 % YTD EUR/USD 1,1366 -0,3 1,1398 1,1375 +9,0% EUR/JPY 162,07 0,3 161,56 161,76 -0,8% EUR/GBP 0,8600 -0,1 0,8607 0,8571 +3,2% GBP/USD 1,3215 -0,2 1,3243 1,3271 +5,6% USD/JPY 142,62 0,6 141,75 142,27 -9,0% USD/KRW 1.415,22 -0,9 1.415,22 1.424,30 -3,2% USD/CNY 7,1965 -0,3 7,1965 7,2211 +0,1% USD/CNH 7,3085 0,1 7,2986 7,3274 -0,0% USD/HKD 7,7615 -0,0 7,7616 7,7578 -0,1% AUD/USD 0,6357 -0,2 0,6371 0,6348 +2,4% NZD/USD 0,5917 -0,3 0,5933 0,5918 +5,4% BTC/USD 84.016,00 -0,6 84.541,35 83.502,35 -9,7% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,08 62,62 +0,7% +0,46 +1,6% Brent/ICE 66,37 66,06 +0,5% +0,31 -13,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.343,72 3.344,40 -0,0% -0,69 +23,0% Silber 28,72 28,77 -0,2% -0,05 +2,7% Platin 851,35 852,82 -0,2% -1,47 -2,6% Kupfer 4,6625 4,6855 -0,5% -0,02 +14,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

