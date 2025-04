The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.04.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.04.2025ISIN NameFR0128379486 FRANKREICH 24/25 ZODE000DW6C391 DZ BANK IS.A2063AT0000A3DV02 OESTERREICH 24/25 ZODE000HLB47Q2 LB.HESS.THR.CARRARA04U/23DE000HLB3RK2 LB.HESS.-THR.IS.05B/2018DE000HLB4T17 LB.HESS.-THR. IHS 18/25XS1222743061 TRANSP.F.LONDON 15/25 MTNXS1219462543 RED ELECTR. F. 15/25 MTNUSN84413CL06 SYNGENTA FIN. 18/25 REGSXS1810775145 INDONESIA 2025FR0012695716 BPCE SFH 15-25 MTNXS2613667976 TOYOTA M.FIN 23/25 MTNDE000HLB47D0 LB.HESS.THR.CARRARA04L/23DE000HLB47P4 LB.HESS.THR.CARRARA04T/23US06406RAN70 BK NY MELLON 20/25XS2125052261 LENOVO GROUP 20/25 MTNBRELETACNOR6 CENTRAIS EL.BR.ELETROBRASBRELETACNPB7 CENTRAIS EL.BR.ELET.PFD B