Der Aktienkurs der Streaming-Plattform ist zuletzt stark gefallen, doch Umsätze und Nutzerzahlen steigen, 2026 will das Unternehmen profitabel sein. Die spekulative Aktie besitzt hohes Aufholpotenzial Hierzulande ist Roku nur wenigen ein Begriff, doch insbesondere in Nordamerika ist die Streaming-Plattform stark vertreten. In den USA nutzen über 90 Millionen Haushalte Roku. Zudem ist das hauseigene Betriebssystem Roku OS das meistverkaufte TV-Betriebssystem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...