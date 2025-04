Denver (ots/PRNewswire) -Neue Funktionen für Tabellenkalkulationen, Übersetzungen und intelligente Datenextraktion spiegeln die kontinuierlichen Anstrengungen von Apryse wider, den Lebenszyklus von Dokumenten zu vereinheitlichen - und neu zu definieren, was Entwickler von einem SDK erwarten könnenApryse, der Anbieter von Technologie für die Dokumentenverarbeitung, der mehr als 20.000 Lösungen für 85 % der Fortune 100-Unternehmen bereitstellt, kündigte heute sein Spring Release mit leistungsstarken Verbesserungen für seine Plattform an, die seine Position als marktweit umfassendste, skalierbarste und vertrauenswürdigste Dokumententechnologie-Suite für Entwickler stärkt.Apryse hat große Fortschritte bei der Verbesserung der Barrierefreiheit für die wichtigsten Dokumentformate PDF, DOCX und XLSX erzielt. Diese Version ist ein weiterer wichtiger Schritt auf diesem Weg. Mit dieser Version führt Apryse die Darstellung von Tabellenkalkulationen in WebViewer ein und führt damit sein Engagement für barrierefreie Dokumenten-Workflows innerhalb der App fort. Wenn die Bearbeitungsfunktion im Juli verfügbar ist, wird Apryse als einziger Anbieter von JavaScript-SDKs die barrierefreie Darstellung und Bearbeitung von PDFs, DOCX-Dateien und Tabellenkalkulationen über eine einzige, einheitliche Schnittstelle ermöglichen und somit neue Maßstäbe für die Interaktion mit Dokumenten setzen.Die neuen Funktionen der Plattform sind darauf ausgerichtet, Arbeitsabläufe mit hohem Volumen und hohem Wert zu optimieren. Im Bereich der intelligenten Dokumentenverarbeitung (IDP) führt Apryse die automatisierte Extraktion von Schlüssel-Wert-Paaren ein, die einen schnellen und präzisen Datenabruf aus halbstrukturierten Dokumenten wie Quittungen und Ausweisen ermöglicht und manuelle Eingaben drastisch reduziert. Mit XLIFF Reflow erweitert Apryse außerdem seine mehrsprachige Unterstützung, wobei Layout und Struktur während der Übersetzung erhalten bleiben, um die globale Zusammenarbeit zu vereinfachen.Doch was Apryse wirklich auszeichnet, sind nicht die einzelnen Funktionen, sondern das nahtlose Zusammenspiel der Komponenten.Apryse - Made Better by design. Im Gegensatz zu fragmentierten Toolkits oder Wrapper-basierten SDKs entwickelt und pflegt Apryse den Kern seines Technologiestacks im eigenen Haus und bietet seinen Kunden die Performance, Kontrolle und Sicherheit, die sie benötigen - ohne Kompromisse. Mit einer proprietären Rendering-Engine, einer ISO 27001- und SOC 2-Zertifizierung und einer nachgewiesenen Fähigkeit zur Skalierung über verschiedene Plattformen und Umgebungen hinweg ist Apryse für Entwickler konzipiert und genießt das Vertrauen von Unternehmen."Diese Version spiegelt unser Engagement für die Bereitstellung von innovativen Funktionen für Entwickler in jeder Phase des Lebenszyklus von Dokumenten wider", berichtet Andrew Varley, Chief Product Officer bei Apryse. "Von zugänglichen Tabellenkalkulations-Workflows bis hin zur beschleunigten, intelligenten Datenextraktion meistern wir reale Herausforderungen in großem Maßstab und bieten zugleich die Flexibilität und Leistung, die Entwickler benötigen, um mit unserem SDK sicher zu arbeiten."Durch strategische Übernahmen und jahrzehntelange interne Innovationen vereint Apryse die besten Technologien auf einer Plattform, die den gesamten Lebenszyklus von Dokumenten unterstützt - von der Erstellung bis zur Überarbeitung, von der Zusammenarbeit bis zur Compliance.Mit jeder neuen Version legt Apryse die Messlatte für die Möglichkeiten der Dokumententechnologie höher und gibt Teams alle Tools an die Hand, die sie für die Erstellung, Skalierung und Innovation benötigen.Informationen zu ApryseApryse, vormals bekannt als PDFTron, ist ein weltweit führender Anbieter von Dokumentenverarbeitungstechnologie, die die Arbeit verbessert und das Leben vereinfacht. Apryse bietet Entwicklern, Unternehmenskunden und kleinen Unternehmen die erforderlichen Tools, um ihre Dokumentenaufgaben schneller und einfacher zu erledigen. Seine Technologie funktioniert mit allen wichtigen Plattformen und einer Vielzahl von Dateitypen. Weitere Informationen finden Sie unter Apryse.com.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/apryse-spring-release-erganzt-innovative-funktionen-von-dokumenten-sdk-und-verbessert-den-gesamten-dokumenten-lebenszyklus-fur-entwickler-302431246.htmlPressekontakt:Hannah Eure,Kickstand Communications,336 -430-7681,hannah@meetkickstand.comOriginal-Content von: Apryse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100094489/100930633