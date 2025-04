© Foto: Kurt Amthor - imageBROKER.com

US-Aktien zeigen sich aktuell volatiler als Bitcoin. Oft passiert das nicht. Aber dank der Einführung von ETFs und Krypto-freundlicher Politik könnte das Auf und Ab bei der Digitalwährung weiter nachlassen.Als Absicherung gegen Volatilität, wie sie vor allem Gold bietet, hat sich Bitcoin in der Vergangenheit nicht gerade angeboten. Zu heftig waren die Ausschläge - sowohl nach oben wie auch nach unten. Doch das hat sich gerade geändert. Wobei nicht unbedingt Bitcoin viel stabiler geworden ist, sondern vielmehr die US-Aktienmärkte deutlich volatiler. In einem für Anleger nervenaufreibenden Umfeld hat die Volatilität an den US-Aktienmärkten ein so bemerkenswertes Niveau erreicht, dass sie die …