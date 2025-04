Toronto, Ontario - 17. April 2025 - Global Tactical Metals Corp. (CSE: MONI) (FSE: A7F) ("Global Tactical Metals" oder das "Unternehmen") freut sich, die Berufung von Dr. Marcus Bursik in seinen Beirat bekanntzugeben.

Dr. Bursik promovierte am California Institute of Technology und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der geologischen Beratung im militärischen, behördlichen und industriellen Bereich. Zu seinen aktuellen Tätigkeiten gehört die Beratung von Bergbauunternehmen bei der Identifikation von Explorationszielen für strategische, kritische und Edelmetalle. Er war Mitglied eines technischen Boards der NATO Science and Technology Organization und hat für das Air Force Office of Scientific Research sowie für die NASA Research betrieben.

Diese Ernennung erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt nach dem kürzlich unterzeichneten Dekret (Executive Order) von Präsident Trump, das darauf abzielt, die nationale Sicherheit durch die Bewertung und den Schutz inländischer Versorgung mit kritischen Mineralien zu stärken. Die Verordnung ordnet eine Untersuchung über die Abhängigkeit von importierten, verarbeiteten kritischen Mineralien und deren Derivaten an und unterstreicht die dringende Notwendigkeit einer sicheren inländischen Lieferkette.

"Angesichts der sich verändernden geopolitischen Prioritäten stärken wir unsere US-Strategie, indem wir Spitzenexpertise ins Unternehmen holen", sagte Kelly Abbott, CEO von Global Tactical Metals. "Dr. Bursiks tiefgreifendes Verständnis geostrategischer Mineralvorkommen wird entscheidend sein, während wir unser Unternehmen an der Spitze der US-Initiative zu kritischen Mineralien positionieren. Seine Führungsqualitäten werden uns helfen, Chancen zu identifizieren und voranzutreiben, die im Einklang mit dem US-Verteidigungsministerium und dem Defense Production Act stehen."

Das Unternehmen betrachtet diese Erweiterung als einen wichtigen Schritt zur Umsetzung seiner strategischen Ziele in den Vereinigten Staaten und zur Ausrichtung auf die sich wandelnden nationalen Prioritäten im Bereich der Rohstoffsicherheit.

Im Namen des Board of Directors

Global Tactical Metals Corp.

Kelly Abbott

CEO

Telefon: +1 877-892-7633

Website: globaltacticalmetals.com

Über Global Tactical Metals Corp.

Global Tactical Metals Corp. konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Mineralprojekten, die auf den Bedarf kritischer Rohstoff in Nordamerika ausgerichtet sind. Das Unternehmen hält eine 100%-Beteiligung an der Liegenschaft St. Anthony, einem vielversprechenden Mineralvorkommen in Neufundland, Kanada, das in einer Region mit hohem mineralischen Potenzial liegt.

Darüber hinaus hat das Unternehmen sein Explorationsportfolio durch die Absteckung eines umfangreichen Landpakets im Township Darling im Südosten Ontarios - rund 300 km nordöstlich von Toronto - erheblich erweitert. Dieses Gebiet umfasst inzwischen über 1.400 Hektar und konzentriert sich auf die Exploration kritischer Mineralien, insbesondere Antimon, einem strategischen Element für die Bereiche erneuerbare Energien, Verteidigung und Elektronik.

Ergänzend hat Global Tactical Metals Corp. seinen strategischen Fußabdruck in den Vereinigten Staaten durch die Absteckung der Mine Green, einem ehemals produzierenden Antimon-Vorkommen in Nevada, ausgeweitet und unterstreicht damit sein Engagement zur Sicherung kritischer Rohstoffquellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind, gelten möglicherweise als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie "kann", "sollte", "erwartet", "plant", "beabsichtigt", "glaubt", "potenziell" oder ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen und beinhalten unter anderem Aussagen zu: der Exploration und Entwicklung der Mineralprojekte des Unternehmens, einschließlich der Liegenschaft St. Anthony, der Claims in Ontario und der neu abgesteckten Green Mine; dem potenziellen Wert und der wirtschaftlichen Tragfähigkeit dieser Mineralvorkommen; der steigenden Nachfrage nach Antimon und deren Auswirkungen auf die strategische Ausrichtung des Unternehmens; sowie der Fähigkeit des Unternehmens, Explorationsprogramme durchzuführen, geologische Bewertungen vorzunehmen und seine Projekte in Richtung einer potenziellen Ressourcenentwicklung voranzutreiben.

Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Mitteilung basieren auf verschiedenen Annahmen, unter anderem: der Fähigkeit des Unternehmens, Explorations- und Entwicklungsaktivitäten erfolgreich durchzuführen, dem Zugang zu Finanzierung und Infrastruktur, behördlichen Genehmigungen sowie günstigen Marktbedingungen für kritische Mineralien.

Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen. Zu den möglichen Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwierigkeiten beim Erhalt von Genehmigungen, behördlicher Zulassungen oder Finanzierungen; geologische oder technische Herausforderungen bei der Exploration und Förderung; Veränderungen in der Marktnachfrage oder bei Rohstoffpreisen; sowie unvorhergesehene umweltbezogene oder betriebliche Risiken.

Die obige Liste ist nicht abschließend. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich ändern. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

