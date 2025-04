Köln (ots) -Doc-Marketing.de analysiert 12.882 Praxen aus 40 Städten und 9 Fachrichtungen mit Fokus auf Selbstzahlerleistungen.Wie sichtbar sind niedergelassene Arztpraxen im Internet wirklich? Und wie gut werden sie von ihren Patienten bewertet? Welche Fachrichtungen glänzen mit starker Online-Präsenz - und wer hat die schlechtesten Google-Bewertungen in ganz Deutschland? Eine neue groß angelegte Studie von Doc-Marketing.de liefert erstmals fundierte Antworten auf diese Fragen.Analysiert wurden 12.882 Praxen in den 40 größten Städten Deutschlands - aus 9 besonders relevanten Fachrichtungen, darunter Hautärzte, Augenärzte, Orthopäden und Zahnärzte. Bewertet wurden unter anderem SEO-Sichtbarkeit, Backlink-Profile, Authority Score, Google-Bewertungen und Werbeanzeigen bei Google Ads.Zentrale Erkenntnisse der Studie:- Hautärzte, Urologen und Augenärzte sind die am schlechtesten bewerteten Fachrichtungen in ganz Deutschland - trotz teilweise hoher Sichtbarkeit. Sie liegen unterhalb der psychologisch wichtigen 4,0 Grenze im Durchschnitt.- Orthopäden und Frauenärzte landen beim Thema Sichtbarkeit und Backlinks auf den letzten Plätzen. Gerade hier liegt enormes Potenzial für digitales Wachstum.- Nur wenige Fachrichtungen investieren hinreichend in Google Ads, obwohl hier große Chancen für gezielte Patientenansprache bestehen.- Die Diskrepanz zwischen Sichtbarkeit und Bewertung ist in vielen Fällen erheblich - was direkte Auswirkungen auf die Patientengewinnung und das Verhältnis von Privat- zu Kassenpatienten haben kann."Die Zeiten, in denen ein Praxisschild reichte, sind vorbei. Patienten informieren sich online - wer dort nicht sichtbar und überzeugend auftritt, verliert langfristig", sagt Timothy Scherman, Geschäftsführer der Agentur für Praxismarketing Doc-Marketing.de.Die vollständige Studie inklusive aller Auswertungen, Diagramme und Deutungen steht kostenlos zum Download bereit.Jetzt Studie sichern: (https://doc-marketing.de/studie-sichtbarkeit-bewertungen-arztpraxen/)https://doc-marketing.de/studie-sichtbarkeit-bewertungen-arztpraxen/Pressekontakt:Doc-Marketing.deTimothy Schermaninfo@doc-marketing.de0221/29850421Bismarkstr. 1-350672 KölnOriginal-Content von: Doc-Marketing.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179341/6015161