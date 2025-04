FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben es auch am Gründonnerstag zunächst ruhig angehen lassen. Zoll-Verhandlungen zwischen Japan und den USA machten etwas Mut, hieß es am Markt. Anders sah es tags zuvor an den verlustträchtigen US-Börsen aus. Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell zur Inflation trübten die Stimmung.

Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,2 Prozent auf 21.360 Punkte. Damit deutet sich für den Leitindex in der verkürzten Karwoche ein satter Gewinn von knapp fünf Prozent an. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Donnerstagmorgen um 0,3 Prozent auf 27.132 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,2 Prozent auf 4.954 Punkte nach unten.

Am Mittwoch hatte der Dax dank eines Schlussspurts bis über 21.300 Punkte das Hoch aus der Vorwoche hinter sich gelassen und muss nun versuchen, diesen Vorsprung zu behaupten. Vor dem langen Osterwochenende könnten Anleger aber geneigt sein, Kursgewinne abzusichern beziehungsweise zu realisieren, schrieb Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Finanzethos./edh/zb

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145