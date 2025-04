München (ots) -- Ausfuhren in die USA könnten mittelfristig um bis zu 13 Milliarden Euro zurückgehen.- Hohe Abhängigkeit der deutschen Unternehmen vom weltgrößten Pharmamarkt USA- Ausgleich durch andere Absatzmärkte kaum möglichDen Pharmaunternehmen in Deutschland könnten durch die Einführung von US-Zöllen auf Pharmaprodukte erhebliche Verluste entstehen. Würden Zölle in einer Größenordnung von 10 bis 35 Prozent für einen Zeitraum von drei bis vier Jahren in Kraft treten, könnten die Exporte der Branche in den weltgrößten Pharmamarkt USA um fünf bis 53 Prozent zurückgehen. Das entspräche einem Verlust von 1,3 bis 13,4 Milliarden Euro, wie eine aktuelle Deloitte-Analyse von drei Szenarien zeigt.Neue Zölle in den USA würden außerdem zu rückläufigen Gesamtexporten der deutschen pharmazeutischen Industrie führen. Im günstigsten Fall (10% Zoll) würden die Exporte nach Mexiko, Kanada und in andere Märkte aufgrund von Wechselwirkungen um weitere 1,2 Milliarden Euro sinken. Die gesamten deutschen Pharmaexporte würden damit unter dem Einfluss neuer Handelshemmnisse in den USA um 2,5 Milliarden Euro (2%) zurückgehen."Eine sinkende Nachfrage im weltgrößten Pharmamarkt USA ist durch Ausfuhren in andere Absatzmärkte kaum auszugleichen", sagt Susanne Uhlmann, Partnerin und Expertin für die Pharmaindustrie bei Deloitte. "Maßnahmen, um die Effekte der Zölle abzufedern - wie Anpassungen der Lieferketten - benötigen viel Zeit und vor allem verlässliche Rahmenbedingungen. Die aktuelle Unsicherheit ist daher die größte Herausforderung."Sollte ein Zoll von 20 Prozent auf Arzneimittel eingeführt werden, wären die Auswirkungen auf die deutschen Exporte deutlich stärker. Die Ausfuhren in die USA würden um 28 Prozent sinken (7,1 Milliarden Euro), mit einem zusätzlichen Rückgang von knapp 200 Millionen Euro in den übrigen Absatzmärkten. Die Gesamtexporte der deutschen Pharmaindustrie würden damit um sechs Prozent (7,3 Milliarden Euro) zurückgehen.Ein US-Zoll in Höhe von 35 Prozent führt nach der vorliegenden Analyse mittelfristig zu einem Rückgang der Exporte in die USA von 53 Prozent und einem Verlust von 13,4 Milliarden Euro über die Dauer von drei bis vier Jahren. Die Ausfuhren in weitere Absatzmärkte würden um 100 Millionen Euro zurückgehen, so dass die gesamten Exporte der deutschen Pharmaindustrie unter diesen Voraussetzungen um 13,5 Milliarden sinken würden."Abgesehen von den wirtschaftlichen Auswirkungen sind Handelshemmnisse in dieser Größenordnung Grund zur Sorge um die Qualität der medizinischen Versorgung. Sie sollte oberste Priorität sein", sagt Uhlmann. "Gute, wirksame Arzneimittel sind keine austauschbaren Konsumgüter und lassen sich schwer ersetzen."Für die deutsche Pharmaindustrie sind die USA der wichtigste Exportmarkt: 2023 lieferte Deutschland pharmazeutische Waren im Wert von 26 Milliarden Euro in die USA. Das sind 23 Prozent der deutschen Pharmaexporte im Gesamtwert von 113 Milliarden Euro. Damit ist die Branche mehr als jede andere abhängig von den Ausfuhren in die USA.Die vorliegende Analyse beruht auf einem allgemeinen Gleichgewichtsmodell, das eine quantitative Modellierung von handelspolitischen Veränderungen ermöglicht. Für die angenommenen Zollhöhen wurden handelspolitische Ankündigungen bis zum 10. 