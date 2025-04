Graz (ots) -Smart Trading Gains, das erste zertifizierte Trading-Ausbildungszentrum aus Graz/Österreich, lud am 5. April 2025 erneut zu seinem halbjährlichen Kundenevent ein - exklusiv für bestehende Smart Trading Gains Kunden. Die vollständig ausgebuchte Veranstaltung bot Teilnehmern einen intensiven Tag voller hochwertiger Inhalte, persönlicher Einblicke und strategischem Austausch.In den Räumlichkeiten der Smart Trading Gains kamen Kunden aus dem gesamten deutschsprachigen Raum zusammen, um voneinander zu lernen, Erfahrungen auszutauschen und neue Impulse für ihren Trading-Alltag zu erhalten. "Es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, wie viel Qualität und Tiefe in dieser Community steckt. Genau das ist unser Anspruch: keine Massenveranstaltung, sondern ein echter Mehrwert unter Gleichgesinnten", so Geschäftsführer Thomas Wabnig.Das Programm fokussierte sich auf zentrale Erfolgsfaktoren im Alltag erfolgreicher Trader: Wie gelingt die Umsetzung im Berufsalltag? Welche Strategien helfen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten? Und welche Denkweise ist heute entscheidend, um langfristig erfolgreich zu sein? Neben praktischen Setups lag der Fokus auch auf mentaler Stärke - mit Fingerspitzengefühl für das viel diskutierte Thema Mindset.Ein besonderes Highlight war die exklusive Vorabveröffentlichung des neuen Buches von Thomas Wabnig: "Erfolgreich traden mit System". Das Werk bietet einen praxisorientierten Leitfaden für den erfolgreichen Einstieg ins Trading - ideal für Angestellte und Selbstständige, die mit fundiertem Wissen und einer klaren Strategie ein zusätzliches Einkommen aufbauen möchten. "Die meisten Anfänger scheitern, weil sie keinen eindeutigen Plan haben. Genau hier setzt mein Buch an: Es hilft, kluge Entscheidungen zu treffen und typische Anfängerfehler zu vermeiden", erklärt Wabnig.Abgerundet wurde der Tag durch ein gemeinsames Abendessen, das Raum für persönliche Gespräche und neue Kontakte bot. Das Feedback der Teilnehmer fiel durchweg positiv aus - viele lobten die Tiefe der Inhalte und den offenen Austausch."Wir veranstalten dieses Event bewusst zweimal im Jahr - im Frühjahr und Herbst - und ausschließlich für unsere Kunden. Der intensive Austausch, die Begeisterung und die konkreten Erfolge, die viele unserer Teilnehmer präsentieren, zeigen uns, dass dieses Format gebraucht wird", so Wabnig. Das nächste Kundenevent ist bereits für Herbst 2025 angesetzt.Mehr Informationen zum neuen Buch und zum Unternehmen finden Sie hier: https://www.erfolgreichtradenmitsystem.com/ und https://www.smarttradinggains.at/Pressekontakt:Smart Trading Gains e.U.Vertreten durch: Thomas Wabnighttps://www.smarttradinggains.at/support@smarttradinggains.atPressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Smart Trading Gains e.U., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175383/6015191