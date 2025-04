(mit mehr Details, Aktien auf Rekordhoch)



FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Mit einem frischen Rekordhoch sind die Papiere von Siemens Energy am Gründonnerstag in den Handel gestartet. Ausschlaggebend dafür war ein überraschend gutes Quartal und ein optimistischer Ausblick für das Gesamtjahr. Die Bestmarke steht nun bei 65,58 Euro. Zuletzt legten die Titel um 12,30 Prozent auf 64,82 Euro zu. Im moderat höheren Dax lagen sie damit mit großem Abstand vorne.

Der Ausblick des Energietechnikkonzerns sei sehr stark und klar besser als erwartet, lobte ein Händler. Der Marktkonsens dürfte nun wohl zweistellig steigen, schrieb Analyst Akash Gupta von der Bank JPMorgan.

Experte Gael de-Bray von der Deutschen Bank schraubte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie der nächsten drei Jahre um durchschnittlich 20 Prozent nach oben und hob das Kursziel für die Energy-Titel von 62 auf 74 Euro an. Damit signalisiert er weiteres Aufwärtspotenzial.

Die Auftragsbücher des Unternehmens sind voll. Das Neugeschäft war im vergangenen Quartal deutlich stärker als angenommen gestiegen. Siemens Energy profitiert dabei weiter von einem starken Gas- sowie einem guten Netztechnikgeschäft. Und auch die kriselnde Windkrafttochter Gamesa macht weitere Fortschritte.

"Noch scheint also die Börsenwelt im Dax in Ordnung, was die Zukunftsaussichten der Unternehmen angeht", kommentierte der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets vor dem Hintergrund des globalen Zollkonflikts die Entwicklung von Siemens Energy.

Mit dem aktuellen Kursgewinn bauten die Energy-Aktien ihren Zuwachs seit Jahresanfang auf fast 29 Prozent aus und sind im Dax damit unter den Top Fünf. Im Jahr 2024 waren sie im deutschen Leitindex mit einem Gewinn von fast 320 Prozent bereits der Überflieger. Eine hohe Nachfrage nach Netztechnik und das Gasgeschäft hatten nach einem schwachen Vorjahr angetrieben./ajx/nas/mis

