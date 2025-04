EQS-News: IuteCredit Finance S.à r.l. / Schlagwort(e): Anleihe

Iute Group verlängert Angebotsfrist für bedingtes Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für neue EUR-Anleihe 2025/2030



NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, GANZ ODER TEILWEISE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN (EINSCHLIESSLICH IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, EINES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN UND DES DISTRIKTS COLUMBIA), KANADA, AUSTRALIEN, SÜDAFRIKA ODER JAPAN, ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE RECHTSWIDRIG WÄRE.



Iute Group verlängert Angebotsfrist für bedingtes Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für neue EUR-Anleihe 2025/2030 Tallinn, Estland, 17. April 2025. Die Iute Group, eine führende europäische Finanzgruppe, hat heute die Angebotsfrist für das bedingte Angebot zum Umtausch ihrer EUR-Anleihe 2021/2026 (ISIN XS2378483494 ) in eine neue EUR-Anleihe 2025/2030 oder alternativ zur Andienung der EUR-Anleihe 2021/2026 gegen eine Barzahlung verlängert. Die Übermittlung des Angebots an die Anleihegläubiger über ihre Depotbanken innerhalb der Angebotsfrist verzögerte sich aufgrund technischer Umstände im Clearingsystem. Die Angebotsfrist für das bedingte Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für Inhaber der EUR-Anleihe 2021/2026 läuft nun bis zum 7. Mai 2025, 14:00 Uhr MESZ/15:00 Uhr OESZ. Die Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgt am oder um den 9. Mai 2025. Im Zusammenhang mit der Verlängerung der Angebotsfrist wird auch die Präsentation des Bedingten Angebots in estnischer Sprache auf den 24. April 2025 verschoben, während die Präsentation in englischer Sprache unverändert stattfinden wird.



INVESTORENPRÄSENTATIONEN CEO Tarmo Sild und CFO Kristel Kurvits werden das bedingte Angebot per Webcast/Telefonkonferenz vorstellen: Webcast in estnischer Sprache : 24. April 2025 um 14:00 MESZ / 15:00 OESZ

Bitte registrieren Sie sich im Voraus für die Teilnahme:

https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_PoH6DWq8SxG1z2SGW3F6_g

: 24. April 2025 um 14:00 MESZ / 15:00 OESZ Bitte registrieren Sie sich im Voraus für die Teilnahme: Webcast in englischer Sprache: 29. April 2025 um 14:00 MESZ / 15:00 OESZ

Bitte registrieren Sie sich im Voraus für die Teilnahme:

https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_b5IgRmhXTjKHQ31jHNG7bA Aufzeichnungen und Präsentationen werden veröffentlicht unter: https://iute.com/investor/bonds/ Iute Group hat Oppenheimer & Co. Inc. (New York / London) und AS LHV Pank (Tallinn) als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner sowie Signet Bank AS (Riga) als Co-Manager beauftragt. Aalto Capital (München) agiert als Financial Advisor der Iute Group.



KONTAKTINFORMATIONEN Bei Fragen zu diesem bedingten Angebot wenden Sie sich bitte an: Aalto Capital - Herr Manfred Steinbeisser

E-Mail: manfred.steinbeisser@aaltocapital.com

- Herr Manfred Steinbeisser E-Mail: LHV Pank - Herr Silver Kalmus

E-Mail: silver.kalmus@lhv.ee

- Herr Silver Kalmus E-Mail: Signet Bank AS - Herr Edmunds Antufjevs

E-Mail: edmunds.antufjevs@signetbank.com BEDINGTES UMTAUSCH- UND CASH-TENDER-ANGEBOT Die Bekanntmachung des bedingten Umtausch- und Cash-Tender-Angebots an die Anleihegläubiger der EUR-Anleihe 2021/2026 sowie weitere Informationen sind auffindbar unter: https://tinyurl.com/2dz4k8js sowie unter https://iute.com/bond .



Kontakt: Kristel Kurvits, Group Chief Financial Officer (CFO)

E-Mail: investor@iute.com

Telefon: +372 622 9177



Über die Iute Group: Die Iute Group ist ein Fintech-Unternehmen, das 2008 in Estland gegründet wurde. Die Unternehmensgruppe ist auf Verbraucherfinanzierung, Zahlungsdienste, Bank- und Versicherungsprodukte spezialisiert. Sie bedient Kunden in Albanien, Bulgarien, Moldawien und Nordmazedonien. Die Iute Group finanziert ihre Kreditportfolios mit Eigenkapital, Einlagen und besicherten Anleihen am Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Nasdaq Baltic Main List.



WICHTIGE INFORMATIONEN Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht zur vollständigen oder teilweisen, direkten oder indirekten Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland, Südafrika oder anderen Ländern oder unter anderen Umständen bestimmt, in denen eine solche Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung rechtswidrig wäre. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch werden die Anleihen in einem Land verkauft, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, der Befreiung von der Registrierung oder der Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Landes ungesetzlich wäre. Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, sind verpflichtet, sich über alle derartigen Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Anleihen wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß Definition in Regulation S des Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht gemäß einer geltenden Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen unterliegt. Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist (die "Prospektverordnung"), dar und stellt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (der "EWR") dar. Diese Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot von Anleihen im Vereinigten Königreich dar. Für die Anleihen wurde und wird im Vereinigten Königreich kein Prospekt gebilligt. Dementsprechend wird diese Mitteilung nicht an die breite Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verteilt und darf nicht an diese weitergegeben werden. Die Weitergabe dieser Mitteilung als Finanzwerbung darf nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19 Absatz 5 des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") fallen, oder (iii) vermögende Unternehmen und andere Personen, an die die Bekanntmachung rechtmäßig weitergegeben werden darf und die unter Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a bis d der Order fallen, verteilt werden und ist nur an diese gerichtet (wobei alle unter (i), (ii) und (iii) genannten Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb solcher Wertpapiere wird nur mit Relevanten Personen getroffen. Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder ihres Inhalts handeln oder darauf vertrauen.



