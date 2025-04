Führende Branchenexperten und -expertinnen teilen Erkenntnisse über Trends in den Bereichen Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit und betonen das wichtige Bindeglied zwischen HSE und ESG

Gesundheit und Arbeitssicherheit stehen ganz oben auf der Risikoliste der Unternehmen, wobei Führungskräfte der obersten Führungsebene laut neuestem AMCS Safety Management and Sustainability Trends Bericht zunehmend besorgt sind über die psychischen und physischen Auswirkungen ihrer Aktivitäten auf die Mitarbeitenden und Gemeinschaften. Im Jahr 2019 erstmalig von Quentic (nun Teil von AMCS) veröffentlicht, enthält der Bericht eine Analyse von Fachleuten und offenbart Schlüsseltrends und praktische Tipps zur Technologie, Risikominderung und Compliance sowie zum Mitarbeiterengagement.

AMCS, der Marktführer im Bereich Performance Sustainability, kooperierte mit dreizehn globalen Experten und Expertinnen, um wesentliche Einblicke in die sich entwickelnden Landschaften von HSE und ESG und in Bezug auf die Nachhaltigkeit zu liefern.

Darüber hinaus unterstreichen Fachleute, dass Digitalisierung, KI und datengesteuerte Entscheidungsfindung das HSE-Management durch IoT-Geräte, Sensoren und tragbare Technologie transformieren und somit proaktive Sicherheitsmaßnahmen ermöglichen. Darüber hinaus sind Sicherheitsmanagement und Nachhaltigkeit eng miteinander verknüpft und veranlassen Organisationen, diese Bereiche ganzheitlich zu integrieren, um den täglichen Betrieb im Hinblick auf die umfassenderen Nachhaltigkeitsziele und regulatorischen Anforderungen auszurichten.

Zu den wichtigsten Ergebnissen des Berichts zählen:

Gesundheit und Sicherheit stehen ganz oben auf der Risikoliste der Unternehmen, wobei Führungskräfte der obersten Führungsebene zunehmend besorgt sind über die psychischen und physischen Auswirkungen ihrer Aktivitäten auf die Mitarbeitende und Gemeinschaften.

Digitalisierung, KI und datengesteuertes Entscheidungsmanagement transformieren das EHS-Management durch IoT-Geräte, Sensoren und tragbare Technologie, die proaktive Sicherheitsmaßnahmen ermöglichen.

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und das Risikomanagement bleiben entscheidend, während die Länder ihre Vorschriften zum Umweltschutz, Bestimmungen zu Gefahrstoffe und Vorschriften zur Arbeitssicherheit verschärfen.

Nachhaltigkeit bleibt ein wichtiges Differenzierungsmerkmal für Unternehmen in einem zunehmend wettbewerbsorientierten und regulierten Umfeld.

Es besteht ein wesentlicher Zusammenhang zwischen Sicherheitsmanagement und Nachhaltigkeit. Diese Integration veranlasst Organisationen, diese Bereiche ganzheitlicher einzuordnen, um das Tagesgeschäft durch umfassendere Zielsetzungen und regulatorische Anforderungen abzustimmen.

"Nachhaltigkeit bedeutet nicht lediglich die Berichterstattung über Offenlegungen", so Mary Foley, Expert Services Strategy Director bei Enhesa and Forbes Contributor. "Unternehmen, die ihre ESG-Bestrebungen nur auf die Berichterstattung konzentrieren, lassen entscheidende Aspekte und Möglichkeiten außer Acht, indem sie Nachhaltigkeit nicht in alle ihre Geschäftsprozesse integrieren und einbetten. Die Berichterstattung sollte das Ergebnis der nachhaltigkeitsorientierten Verbesserungen und Leistungen des Unternehmens und kein Selbstzweck sein."

"Dieser Bericht verdeutlicht die entscheidende Bedeutung, einen integrierten Ansatz für Sicherheitsmanagement und Nachhaltigkeitsstrategien zu entwickeln", so Florian Lichtwald, Operating Partner ESG und HSE bei AMCS. "Da sich die Dynamik des Welthandels verändert und der Druck im gesamten Industriesektor zunimmt, ist die Digitalisierung der Kernprozesse für den Erhalt der Widerstandsfähigkeit und die Wettbewerbsfähigkeit unerlässlich. Organisationen, die Sicherheit und Nachhaltigkeit in ihre digitalen Strategien einbetten, werden besser positioniert sein, um Störungen zu bewältigen, ihre Belegschaft zu schützen und einen langfristigen Mehrwert entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu schaffen."

Der Bericht dient als wertvolle Grundlage für Organisationen, die bestrebt sind, ihre Geschäftstätigkeit an die Vorschriften anzupassen und gleichzeitig die positiven Auswirkungen für ihre Mitarbeiter, die Umwelt und die Gesamtgeschäftsergebnisse zu maximieren.

AMCS betont, dass Unternehmenswachstum an die Nachhaltigkeitsleistung gebunden ist. Das Unternehmen entwickelt Safety (HSE) and Sustainability (ESG) Lösungen, um Compliance zu erreichen und gleichzeitig Erkenntnisse in höhere Gewinne, sicherere Arbeitsplätze und reduzierte CO2-Fußabdrücke umzuwandeln. Auf diese Weise unterstützt die Nachhaltigkeitsleistung die Organisationen, einen Klimamaßnahmenplan auszuarbeiten und eine stärkere Sicherheitskultur zu fördern, wobei betriebliche und finanzielle Risiken reduziert werden. Mit Unterstützung von AMCS sind die Unternehmen in der Lage, eine Nachhaltigkeits- und Sicherheitsgrundlage zu schaffen, ihre Fortschritte zu überwachen, datengetriebene Strategien zu verfolgen, die konzernweite Automatisierrung einzubetten und gewinnbringende Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Um ein Exemplar des 2025 Safety Management and Sustainability Trends Reports herunterzuladen, besuchen Sie bitte:

Deutsch:

https://www.quentic.de/whitepaper/safety-management-and-sustainability-trends-report-2025/

Englisch:

https://www.quentic.com/whitepaper/safety-management-and-sustainability-trends-report-2025/

Niederländisch:

https://www.quentic.nl/whitepaper/safety-management-and-sustainability-trends-report-2025/

Französisch:

https://www.quentic.fr/livres-blancs/safety-management-sustainability-trends-report-2025

Finnisch:

https://www.quentic.fi/whitepaper/safety-management-and-sustainability-trends-report-2025/

Die finnische Version der Pressemitteilung ist hier erhältlich:

https://www.quentic.fi/media/dv/80004225-terveys-ja-turvallisuus-johtajien-tarkeimpien-huolenaiheiden-joukossa/

Weitere Informationen:

AMCS bringt seine Dankbarkeit für die führenden Fachleute für Arbeitssicherheit für Sicherheit und Nachhaltigkeit zum Ausdruck, die ihr Fachwissen zu diesem Bericht beigetragen haben. Für den Bericht wurden interviewt:

Atso Andersén, Head of ESG bei Oy Porasto Ab

Prof. Dr. Christoph Bördlein, Professor an der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt

Loïc Chavaroche, CSR-ESG Director bei der Sterne Group

Mireya Rifá Fabregat, Former President of the European Network of Health and Safety Professionals Organizations (ENSHPO)

Mary Foley, Expert Services Strategy Director bei Enhesa and Forbes Contributor

Sandra Gottschall, Teamleitung Klimaschutzmanagement ESG bei ConPlusUltra und Co-Founderin von Carbony

Stephen Hanman, Chair of Board bei Dyson Group of Companies, Safe Care Culture, and Board member of Two Hands and Harvest Stack Australia

Daniel Hummerdal, Director of Safety Innovation bei Southpac International Group und Gründer von safetydifferently.com

Hugh Maxwell, Risk and HSE Leader and President of Maxwell Safety Limited

Stefanie Schöler, CEO bei Arbeitsschutz Universum

Davide Scotti, Head of H&S Culture, Human Performance, and Training bei SAIPEM.

Professor Dr. Andrew Sharman, Chief Executive of the International Institute of Leadership Safety Culture

Marc Roodhuyzen de Vries, CEO von Nexio Projects

Über AMCS

Bei AMCS konzentrieren wir uns auf Performance Sustainability wir helfen ressourcenintensiven Industrien, ihre Nachhaltigkeit und Rentabilität zu steigern. Unsere Softwarelösungen basieren auf jahrzehntelanger Erfahrung und werden von Menschen entwickelt, die Ihr Geschäft verstehen. Sie bieten praktische Lösungen für die Rohstoff-, Abfall-, Recycling-, Transport-, Fertigungs- und Versorgungsbranche.

Mit Hauptsitz in Irland und Niederlassungen in Europa, den USA und Australien ist AMCS ein globaler Marktführer mit über 1.300 engagierten Teammitgliedern. Die geballte Kompetenz unseres Teams ermöglicht es AMCS, innovative Lösungen und umfassende Einblicke zu liefern, die den Kunden helfen, ihr Wachstum voranzutreiben und dauerhaften Erfolg zu erzielen. Als zuverlässiger globaler Partner arbeiten wir mit 3800 Kunden in mehr als 80 Ländern zusammen und liefern digitale Lösungen, die eine sinnvolle und messbare Wirkung erzielen, indem sie die Kundenzufriedenheit erhöhen, die Nachhaltigkeit verbessern und die Gewinnmargen steigern.

Bei AMCS sind wir bereit, gemeinsam mit Ihnen Innovationsarbeit zu betreiben. Wir setzen unsere Experten, Prozesse und Technologien ein, um Ihr Unternehmen voranzubringen und Sie auf den Erfolg in einer nachhaltigeren, kohlenstofffreien Zukunft vorzubereiten. Erfahren Sie mehr unter: https://www.amcsgroup.com/de/

Über Quentic

Quentic ist einer der führenden Lösungsanbieter von Software as a Service (SaaS) für HSEQ- und ESG-Management. Die Quentic Plattform umfasst zehn individuell kombinierbare Fachmodule und bietet somit beste Voraussetzungen für ein effizientes Management in den Bereichen Arbeitssicherheit, Risks Audits, Ereignisse Beobachtungen, Gefahrstoffe, Control of Work, Legal Compliance, Online-Unterweisungen, Prozesse, Umweltmanagement und Nachhaltigkeit. Die Quentic App hilft Benutzern, Aufgaben unterwegs schnell zu erledigen und ermöglicht Mobile Reporting.

Darüber hinaus bietet Quentic Analytics übersichtliche und täglich aktualisierte Dashboards mit aussagekräftigen HSEQ-Kennzahlen. Über 900 Kunden haben ihre individuelle und leistungsstarke HSEQ-Management-Plattform mit den Quentic Software-Lösungen zusammengestellt und stärken so die nachhaltigkeitsbezogenen Verantwortungsbereiche Environment, Social und Governance (ESG) ihrer Organisation. Die integrative Software ist geeignet, komplette Managementsysteme gemäß ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 und ISO 45001 zu unterstützen. Quentic ist seit 2022 Teil der AMCS Group.

Für weitere Informationen über Quentic besuchen Sie bitte https://www.quentic.de/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250417816201/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medienvertreter



Dwayne Weppler

AMCS Group

dwayne.weppler@amcsgroup.com

Tel.: 226 581 5166