Die Quantum Computing Inc Aktie verliert deutlich, bleibt aber langfristig stark. Analysten halten an Kaufempfehlung fest. Quartalszahlen am 8. Mai entscheidend.

Die Quantum Computing Inc Aktie zeigt heute eine deutliche Korrektur und verliert 6,15 Prozent auf 6,41 US-Dollar. Damit setzt der Titel seine jüngste Abwärtstrend fort - innerhalb eines Monats büßte das Papier bereits über 21 Prozent ein. Doch der Blick auf das Jahreschart zeigt ein anderes Bild: Trotz der aktuellen Schwächephase liegt die Aktie immer noch beeindruckende 770 Prozent über dem Niveau von vor zwölf Monaten.

Analysten bleiben optimistisch

Interessant: Während der Kurs rutscht, hält der einzige analysierende Experte an seiner Kaufempfehlung fest. Das durchschnittliche Kursziel von 8,50 US-Dollar liegt rund 33 Prozent über dem aktuellen Niveau. Allerdings sollte man bedenken, dass diese Einschätzung auf nur einer einzigen Analystenmeinung basiert.

Die fundamentale Bewertung des Unternehmens zeigt gemischte Signale:

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 2.358,55 - ein extrem hoher Wert

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 wird mit -32,52 angegeben

Das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) beträgt aktuell -54,26

Warten auf die Quartalszahlen

Investoren blicken nun gespannt auf den 8. Mai, wenn Quantum Computing Inc seine Zahlen für das erste Quartal 2025 vorlegen will. Diese Veröffentlichung könnte dem aktuellen Abwärtstrend neue Impulse geben - in welche Richtung auch immer.

Das Unternehmen mit Sitz in Leesburg, Virginia, entwickelt Quantencomputing-Lösungen für kommerzielle Anwendungen. Sein Flaggschiff-Produkt, der Entropie-Computer "Dirac", bietet Lösungen für komplexe Optimierungsprobleme. Trotz der innovativen Technologie steht das Unternehmen vor der Herausforderung, seine hohe Bewertung mit konkreten Geschäftserfolgen zu untermauern.

