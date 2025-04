ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für JPMorgan nach Quartalszahlen von 277 auf 305 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die US-Bank habe einmal mehr ihre Muskeln spielen lassen und nicht nur dank des starken Handelsgeschäfts die Ertragserwartungen übertroffen, sondern auch den Ausblick für den Zinsüberschuss erhöht, schrieb Analystin Erika Najarian in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Sie hob ihre Ergebnisschätzungen (EPS) für 2025 und 2026 an. Nun rücke die Investorenveranstaltung im Mai in den Fokus./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2025 / 04:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2025 / 04:18 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US46625H1005