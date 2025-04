NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 500 Euro auf "Outperform" belassen. Der Analyst Tom Narayan passte seine Schätzungen für Europas Autobauer an wohl signifikant sinkende US-Nachfrage an. Ferrari nehme eine Sonderrolle ein, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar. Er mag die Aktien nach ihrer deutlichen Kurskorrektur./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2025 / 20:25 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0011585146