Mainz (ots) -Bitte geänderten Programmtexte beachten!!Dienstag, 22. April 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Biedermeier-Collier, eine Tischleuchte "Brummi", ein Teeservice, eine Lokomotive mit Tender, ein Gemälde-Konvolut und einen Ring.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.______________________________________________________________________Mittwoch, 23. April 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Schreibfeder-Konvolut, einen Ozeandampfer, ein Ölgemälde, einen Amethyst-Ring, sechs Schulkarten und eine Brosche mit Originalschatulle.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen._______________________________________________________________________Donnerstag, 24. April 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Gemälde von J. W. Lindlar, eine Kaffeemaschine Aromator, fünf Saliéren mit Löffeln, eine Deckenleuchte Artischocke und eine Brosche.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen._______________________________________________________________________Freitag, 25. April 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Emailleschild, eine Brosche mit Diamanten, ein Armband, eine Jugendstilvase, eine Malerpalette mit Gemälde und ein Spielzeugauto.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6015414