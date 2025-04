Auf den Crash folgte das Chaos: Der "Panic Monday" hat die Schwächen von Neobrokern offengelegt - und was Kund:innen jetzt tun können. Der 7. April 2025 wird als "Panic Monday" in die Börsengeschichte eingehen. Gleich zu Handelsbeginn gerieten die Finanzmärkte durch neue US-Zölle von Präsident Donald Trump ins Wanken. Der DAX stürzte zeitweise um 10 Prozent auf etwa 18.489 Punkte ab, auch Bitcoin und andere Kryptowährungen verloren stark an Wert. ...

