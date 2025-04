Der Wasserstoff-Reisebus Irizar i6S Efficient Hydrogen hat erfolgreich eine Rundfahrt zwischen Ormaiztegi, dem Hauptsitz von Irizar, und der Stadt Briancon in den französischen Alpen absolviert. Die Gesamtstrecke betrug 2.500 Kilometer. Um von Ormaiztegi, einer kleinen Ortschaft im Baskenland, bis in die französischen Alpen zu kommen, hat das Fahrzeug verschiedene Städte in den Pyrenäen und der Provence durchquert. Auf dieser Strecke hat der Irizar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...