Bonn (ots) -Bei jüngsten Luftangriffen in Gaza sind erneut lebenswichtige Hilfseinrichtungen für Vertriebene zerstört worden. Die internationale Hilfsorganisation CARE berichtet, dass mehrere Wasser-, Sanitär- und Hygieneeinrichtungen (WASH) durch israelische Angriffe schwer beschädigt oder völlig zerstört wurden. Die erst vor wenigen Monaten installierte, von der EU finanzierte Infrastruktur, diente der Versorgung von tausenden Vertriebenen, die in Schulen und Gemeinschaftszentren provisorisch untergekommen waren."Wir brauchen von allen Konfliktparteien die klare Zusicherung, dass humanitäre Hilfe dauerhaft und wirksam möglich bleibt", betont Jolien Veldwijk, Länderdirektorin von CARE Palästina (West Bank und Gaza). "Den Menschen in Gaza wird jede Grundlage zum Überleben und für ein menschenwürdiges Leben geraubt. Die Gewalt muss enden, und die durch humanitäre Arbeit geschaffenen Versorgungswege müssen geschützt und respektiert werden."Am 3. April trafen Luftangriffe zwei Schulen in Gaza-Stadt. Menschen starben und wurden verletzt. Fünf mobile Toiletten, eine solarbetriebene Wasser-Entsalzungsanlage und acht Müllcontainer wurden zerstört - Einrichtungen, die CARE erst im Oktober 2024 installiert hatte. Nur wenige Tage später, am 12. April, wurde bei einem weiteren Angriff ein Gemeinschaftszentrum in der Stadt getroffen. Einen Tag darauf erlitt auch eine Entsalzungsanlage in Deir El Balah schwere Schäden. Eine vollständige Schadensaufnahme ist derzeit nicht möglich, da viele der betroffenen Gebiete weiterhin nicht zugänglich sind.CARE Deutschland verurteilt den brutalen Terrorangriff auf Israel vom 7. Oktober 2023 sowie jegliche Gewalt gegen die Zivilbevölkerung durch die Konfliktparteien zutiefst. CARE fordert die Freilassung aller Geiseln, die Einhaltung des humanitären Völkerrechts durch alle Konfliktparteien, einen dauerhaften Waffenstillstand, den ungehinderten Zugang von humanitärer Hilfe nach und innerhalb von Gaza sowie die Evakuierung von Kranken und Verletzten.Pressekontakt:Rückfragen bitte an:CARE Deutschland e.V.Larissa LindnerMobil: +49 (0) 171 984 309 3E-Mail: lindner@care.deOriginal-Content von: CARE Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6745/6015445