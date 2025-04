HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KWS Saat vor Zahlen von 87 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Rückgänge beim Anbau von Zuckerrüben und Mais in Europa dürften ihre Spuren in den Zahlen des Saatgutherstellers zum ersten Quartal hinterlassen haben, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das führe zu neuen Schätzungen und einem gesenkten Ziel./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2025 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007074007