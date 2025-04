VICTORIA, Seychellen, April 17, 2025, die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, hat eine bahnbrechende Ergänzung seines Partnerprogramms eingeführt: die erste On-Chain-Affiliate-Initiative im Kryptobörsensektor, die Partnern neben den bestehenden Provisionsstrukturen bis zu 40 % Rabatt bietet. Dieses innovative Programm verbindet zentralisierte (CEX) und dezentralisierte (DEX) Handelsökosysteme und ermöglicht es Partnern, ihren Einfluss in beiden Welten nahtlos zu monetarisieren.

Während traditionelle Partnerprogramme Prämien für Spot- und Futures-Trading bieten, ermöglicht die On-Chain-Erweiterung von Bitget Partnern, Rabatte zu verdienen, wenn Benutzer mit Bitget Onchain interagieren, einem Produkt, das den On-Chain-Handel für CEX-Benutzer vereinfachen soll. Partner können nun vom boomenden DeFi-Markt profitieren, ohne dass ihre Zielgruppe sich mit komplexen Wallet-Einstellungen auseinandersetzen oder auf Sicherheit verzichten muss.

"Bitget hat sich mit der Unterstützung seiner 120 Millionen Nutzer zu einer der fünf führenden Handelsplätze entwickelt. Um unsere Dankbarkeit zu zeigen und enger mit den Akteuren unseres Ökosystems zusammenzuarbeiten, haben wir beschlossen, Pioniere zu prämieren, die den Nutzern dabei helfen, das gesamte Spektrum der Krypto-Möglichkeiten zu entdecken - ob an der Börse oder in der Blockchain", so Vugar Usi Zade, Chief Operating Officer bei Bitget. "Unsere Partner haben nach Möglichkeiten gefragt, DeFi-Zinsen ohne technische Reibungsverluste zu monetarisieren, und wir haben zugehört. Dies ist ein weiterer Schritt von unserer Seite, um eine Gemeinschaft zu unterstützen, die an der Schnittstelle von CEX-Komfort und DeFi-Innovation gedeiht", fügte er hinzu.

Das Empfehlungsprogramm von Bitget steht Content-Erstellern, Influencern und Community-Leadern mit mehr als 100 Followern nach einem einfachen Bewerbungsverfahren offen. Die Teilnehmer teilen einzigartige Empfehlungslinks für traditionelle Trades und Bitget Onchain-Transaktionen. Sie können bis zu 50 % Provisionen auf Gebühren für Spot- und Futures-Trading verdienen und bis zu 40 % Rabatte auf On-Chain-Aktivitäten erhalten. Das Programm bietet gestaffelte Prämien, wobei die besten Teilnehmer für die höchsten Auszahlungsstufen berechtigt sind, was einen Anreiz für nachhaltiges Wachstum und Engagement bietet.

Bitget Onchain beseitigt die traditionellen Barrieren für die Teilnahme an DeFi, indem es Benutzern ermöglicht, On-Chain-Vermögenswerte direkt von ihren Bitget-Spot-Konten aus zu traden - ohne komplizierte Wallet-Einstellungen oder Verwaltung privater Schlüssel. Alle Transaktionen profitieren von einer Sicherheit auf institutionellem Niveau, die durch den 600 Mio. USD schweren Schutzfonds von Bitgetabgesichert ist, und bieten den Benutzern einen Vermögensschutz auf Unternehmensebene, ohne die Möglichkeiten von DeFi zu beeinträchtigen. Die Plattform verbessert die Entscheidungsfindung durch KI-gestützte Vermögensüberprüfung, die Projekte mit hohem Potenzial in Echtzeit aufzeigt und den Benutzern hilft, sich in der riesigen On-Chain-Landschaft sicher und ohne Rätselraten zurechtzufinden. Von YouTube-Influencern bis hin zu Telegram-Administratoren demokratisiert das Partnerprogramm von Bitget den Zugang zur nächsten Wachstumsphase von Kryptowährungen.

Bewerbungen sind ab sofort über das Bitget Affiliate Portal möglich.

Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörseund Web3-Firma. Mit über 100 Millionen Benutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse dazu verpflichtet, Ihren Benutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen dabei zu helfen, intelligenter zu handeln. Sie bietet gleichzeitig einen Echtzeit-Zugang zu Bitcoin-Kursen, Ethereum-Kursenund anderen Kryptowährungspreisen. Die ehemals unter dem Namen BitKeep bekannte Bitget Walletist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen, darunter Wallet-Funktionen, Token Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr, bietet.

Bitget steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die Akzeptanz von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften voranzutreiben, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der weltbesten Fußball-Liga LALIGA für den OST, SEA- und LATAM-Markt sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler Buse Tosun Çavusoglu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümüs (Goldmedaillengewinner im Boxen) und Ilkin Aydin (Volleyball-Nationalmannschaft), um die globale Gemeinschaft zu inspirieren, Teil der Zukunft der Kryptowährung zu werden.

Weitere Informationen finden Sie im Internet: Website| Twitter| Telegram| LinkedIn| Discord| Bitget Wallet

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bitget.com

Risikohinweis: Die Preise digitaler Vermögenswerte unterliegen Schwankungen und können eine hohe Volatilität aufweisen. Anlegern wird empfohlen, nur Gelder zu investieren, deren Verlust sie sich leisten können. Der Wert jeder Investition kann beeinträchtigt werden, und es besteht die Möglichkeit, dass die finanziellen Ziele nicht erreicht werden und die Investition nicht zurückgezahlt werden kann. Es sollte immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch genommen werden, und die persönliche finanzielle Erfahrung und Situation sollte sorgfältig geprüft werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitget übernimmt keine Haftung für etwaige Verluste. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Finanzberatung auszulegen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e8613f35-892b-4e0c-a134-abd46ff8f0de