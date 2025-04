MicroStrategy hält jetzt mehr Bitcoin als die größten Bitcoin-Nationen

MicroStrategy ist mit seinem Kauf von zusätzlichen 3.459 BTC in der vergangenen Woche an allen Bitcoin-haltenden Nationen dieser Welt vorbeigezogen. Microstrategy's gesamtes Portfolio enthält nun 531.644 BTC.

Letzter Kauf lässt MSTR vermutlich an allen Nationen vorbeiziehen

MicroStrategy hat in seinen 8-K Filings der SEC von dieser Woche bekannt gegeben, dass das Unternehmen in der vergangenen Woche Bitcoin im Wert von 286 Millionen USD Bitcoin gekauft hat. Der Kauf wurde zu einem durchschnittlichen Preis von 82,618 USD pro BTC getätigt. Insgesamt hält das Unternehmen nun 531.644 BTC.

Mutmaßlich ist Michael Saylors Unternehmen damit an allen Ländern vorbeigezogen, die Bitcoin halten. Die Schätzung beruht vermutlich auf KI-Berechnungen aller öffentlich bekannten Stände. Die Krux ist jedoch, dass nicht alle Länder dieser Welt ihre Bestände bekannt geben. Basierend auf der Vermutung, dass diese Bestände aber nur gering sein können, zieht MicroStrategy damit mutmaßlich an allen Nationen vorbei.

Jetzt in BTC Bull investieren

MicroStrategy glaubt weiterhin an Bitcoin Zukunft

Vor zwei Wochen hatte das Unternehmen den Bitcoin Ankauf gestoppt, was zu der Vermutung Anlass gab, dass sich MicroStrategy in der Zeit fallender Märkte zunächst abwartend verhalten würde. Dieser neue Ankauf stellt jedoch unter Beweis, dass MicroStrategy auch weiterhin an das Wertsteigerungspotential für die Zukunft glaubt und die Kryptowährung zum Schutz gegen Inflation und wirtschaftliche Instabilität einsetzt.

Weitere Bitcoin Käufe können in der nahen Zukunft erwartet werden, was auch eine positive Entwicklung des Preises der Kryptowährung mit sich bringen kann.

Jetzt in BTC Bull investieren

Anlage in Bitcoin: Langfristig ein beständiger Wert

Eine Anlage in Bitcoin erweist sich heute als wertbeständig. Bitcoin ist im Bereich der Kryptowährungen führend und wird von Experten gerne als "digitales Gold" bezeichnet. Diese Kryptowährung besitzt ein großes Potenzial zur Wertsteigerung in der Zukunft. In den letzten Jahren hat sich der Bitcoin-Kurs durch eine hohe Volatilität ausgezeichnet, insgesamt aber einen positiven Verlauf aufgewiesen.

Während diese Volatilität kurzfristig zwar ein Risiko darstellen kann, sind die Chancen für eine langfristige Wertsteigerung hoch, besonders in Anbetracht der Tatsache, dass Vertrauen in die Kryptowährung beständig steigt.

Jetzt in BTC Bull investieren

Vorteile einer Bitcoin Investition für Unternehmen

Unternehmen, die, wie MicroStrategy, auf eine Anlage in Bitcoin setzen, signalisieren damit die Bereitschaft zu Innovation und Zukunftsorientierung. Auf diese Weise kann neues Anleger-Interesse entstehen und es können sich auch Möglichkeiten zu neuen Partnerschaften erschließen.

Somit entfallen die Probleme, die durch Schwankungen der Wechselkurse entstehen können. In einigen Ländern gibt es sogar steuerliche Vorteile für Unternehmen, die Kryptowährungen halten.