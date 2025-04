ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adyen auf "Buy" belassen. Seit dem Zwischenhoch im Nachgang von Quartalszahlen sei die Aktie des Zahlungsdienstleisters deutlicher als der marktbreite Index Stoxx 600 zurückgefallen, schrieb Analyst Justin Forsythe in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Adyen sei zwar sehr abhängig von Konsumausgaben, erziele aber nur ein Viertel der Umsätze in den USA. Die Aktie bleibt sein "Top Pick"./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2025 / 16:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2025 / 16:11 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0012969182