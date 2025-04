Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Mittelpunkt des heutigen Tages steht die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank, so die Analysten der Helaba.In einem Umfeld großer Unsicherheit und zunehmender Konjunktursorgen sei zu erwarten, dass im EZB-Rat eine Mehrheit für eine weitere Lockerung der Geldpolitik gefunden werden könne. Zwar hätten nach der letzten Ratssitzung Anfang März einige Währungshüter bezüglich Zinssenkungen eine vorsichtigere Gangart angedeutet, der Inflationsdruck habe aber nachgelassen und die Zollpolitik von US-Präsident Trump wirke sich negativ auf die Konjunktur aus. Erste Stimmungsindikatoren (sentix, ZEW) seien regelrecht eingebrochen. Auch Marktteilnehmer würden fest von einer Fortsetzung des Zinssenkungszyklus ausgehen. Die Tür für weitere Schritte dürfte zudem nicht verschlossen werden. Gleichwohl werde sich an der Formulierung vermutlich wenig ändern, wonach sich die EZB nicht vorab auf einen bestimmten Zinspfad festlegen lasse und von Sitzung zu Sitzung in Abhängigkeit der Datenlage entscheiden werde. ...

