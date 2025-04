Gibt es Parallelen zwischen der Rüstungsindustrie und der Halbleiterindustrie? Was die Welt in den vergangenen Jahren gelernt hat, ist, dass man strategisch wichtige Industrien nicht mehr an andere Länder auslagern kann, sondern im eigenen Land die Kontrolle darüber behalten muss. Das betrifft nicht nur die Grundstoffindustrie, die Strom- und Energieversorgung, die Landwirtschaft, sondern insbesondere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...