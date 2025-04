Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Seegene präsentierte auf der ESCMID Global 2025 ein Konzept, namens CURECA - ein vollautomatisiertes System, das den gesamten PCR-Prozess abdeckt, von der Probenvorbehandlung bis zur Ergebnisanalyse.- CURECA wurde für einen 24-Stunden-Betrieb an sieben Tagen die Woche ohne Bediener entwickelt und spiegelt das Bestreben des Unternehmens wider, einen neuen globalen Standard zu setzen und die Vision von "einer Welt ohne Krankheiten" zu verwirklichen.Seegene Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der molekulardiagnostischen Tests (MDx), intensiviert seine Vision für Innovationen in der Laborautomatisierung mit der Entwicklung von CURECA- einem System der nächsten Generation, das derzeit in der Entwicklung ist und darauf abzielt, die PCR-Automatisierungin Laborumgebungen zu optimieren .Das Unternehmen gab heute bekannt, dass es auf der "European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases' (ESCMID Global 2025), die vom 11. bis 15. April in Wien, Österreich, stattfindet, ein Konzept vorstellen wird, dass das CURECA-System präsentiert. In einem Video wird der geplante Arbeitsablauf des Systems skizziert. Eine physische Demonstration des Systems ist für Juli 2025 auf der Konferenz der "Association for Diagnostics & Laboratory Medicine' (ADLM 2025) in Chicago geplant.CURECA - steht für "Continuous Unlimited Random access Expandable and Customizable full Automation"- ist die von Seegene geplante Lösung für die vollständige Automatisierung des PCR-Workflows. Das System wird voraussichtlich zwei Hauptkomponenten umfassen: das Customizable Pre-treatment System (CPS), für das Laden der Proben und die Vorbehandlungsprozesse; sowie Customizable and Expandable Full Automation (CEFA), dass das Probenladen und die Vorbereitung für die Nukleinsäureextraktion, PCR-Setup, Gen-Amplifikation und Ergebnisanalyse übernimmt.Pionierarbeit bei der vollautomatisierten PCR-VorbehandlungDie Vorbehandlung von Proben in der MDx-Diagnostik erfordert eine sorgfältige Handhabung verschiedener Probenartenwie Stuhl, Urin, Blut und Sputum sowie das Sortieren unterschiedlicher Behälterformate. Traditionell war dieser Prozess stark von der manuellen Arbeit ausgebildeter Laborfachkräfte abhängig.Seegene strebt an, Innovationen in der Automatisierung der Vorbehandlungsprozesse für alle PCR-Probenarten durch die Entwicklung des CPS zu leiten. Durch das System sollen Schlüsselschritte wie Probensortierung, Zentrifugation, Vortexen und Wärmebehandlungen automatisiert werden. Das CPS kann auch unabhängig vom vollständigen CURECA-System betrieben und auf andere Laboruntersuchungsbereiche wie Hämatologie, Biochemie und Immundiagnostik angewendet werden, was seine potenzielle Nutzbarkeit in klinischen Laborabläufen erweitert.Das modulare Design von CURECA soll es Laboren ermöglichen, das System gemäß ihren betrieblichen Anforderungen zu konfigurieren. Durch die Unterstützung der Automatisierung des gesamten Workflows zielt das System darauf ab, das Risiko menschlicher Fehler zu reduzieren und eine kontinuierliche, hochvolumige PCR-Testung rund um die Uhr, an sieben Tagen die Woche, zu ermöglichen.Auf der ESCMID Global 2025 wird Seegene ein Konzept präsentieren, das den gesamten PCR-Automatisierungsworkflow simuliert: von der Probenvorbereitung und Vorbehandlung über die Nukleinsäureextraktion, das PCR-Setup, die Gen-Amplifikation bis hin zur Ergebnisanalyse. Die Präsentation wird auch die Anpassungsfähigkeit des Systems an verschiedene Laborumgebungen und Testkapazitäten hervorheben.CURECA unterstützt Seegene's Vision von "einer Welt ohne Krankheiten""Bisher gab es kein System, das die Vorbehandlungsprozesse für alle Probentypen vollständig automatisieren konnte, was eine echte Automatisierung in der MDx-Diagnostik verhindert hat", sagte Dr. Jong-Yoon Chun, Gründer und CEO von Seegene. "Wir wollen einen neuen globalen Standard definieren und die Zukunft der MDx-Diagnostik neu gestalten."Dr. Chun betonte außerdem, dass CURECA Seegene's globale Technologieaustausch-Initiative unterstützen soll, die darauf abzielt, fortschrittliche MDx-Technologien besser zugänglich zu machen und diese stärker in das Gesundheitswesen weltweit zu integrieren. "CURECA ist ein erster Schritt hin zur Verwirklichung von Seegene's Vision "einer Welt ohne Krankheiten'. Wir werden weiterhin durch Innovation und globale Zusammenarbeit vorangehen, um diese Vision zu fördern."Seegene präsentiert das Thema "Redefining MDx" auf der ESCMID 2025Seegene wird auf der ESCMID Global 2025 sein Portfolio an syndromischen Echtzeit-PCR-Assays unter dem Thema "Redefining MDx" präsentieren, einschließlich validierter Testlösungen, die derzeit in der Dioagnostik eingesetzt werden. Während der Konferenz wird das Unternehmen auch Symposium-Sitzungen abhalten, in denen die sich verändernde Rolle der MDx-Diagnostik im Kampf gegen antimikrobielle Resistenzen ( AMR) sowie die sich wandelnden diagnostischen Anforderungen in der Post-COVID-19-Ära erörtert werden. Zu den vorgestellten Assays gehören unter anderem der "Drug Resistance (Entero DR)" und "Sexually Transmitted Infection-Antimicrobial Resistance (STI-AMR)", die darauf abzielen, fundiertere und zeitgerechte Behandlungsentscheidungen zu unterstützen.Informationen zu SeegeneSeegene verfügt über 24 Jahre Erfahrung in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb im Zusammenhang von syndromischen Echtzeit-PCR-Technologien. Dieses Fachwissen wurde, während der COVID-19-Pandemie besonders deutlich, als Seegene über 340 Millionen COVID-19-Tests in mehr als 100 Länder weltweit lieferte. Das Hauptmerkmal der syndromischen Echtzeit-PCR-Technologie von Seegene ist die Fähigkeit, gleichzeitig auf 14 Krankheitserreger zu testen, die ähnliche Symptome in einem einzigen Röhrchen mit quantitativen Informationen verursachen.Besuchen Sie die Website: Seegene.com (https://www.seegene.com/) und folgen Sie uns auf LinkedIn: linkedin.com/company/seegene-incTechnologie-Austausch-InitiativeDie Technologie-Austausch-Initiative hat das Ziel, Seegene's fortschrittliche Diagnostik- und Datenanalysetechnologien, einschließlich syndromischer Echtzeit-PCR und einem automatisierten Produktentwicklungssystem (SGDDS), mit führenden Unternehmen in jedem Land zu teilen. Die Partnerunternehmen werden mit lokalen Wissenschaftlern und Experten zusammenarbeiten, um diagnostische Tests zu entwickeln, die auf die Bedürfnisse ihrer Gemeinschaften und Fachgebiete zugeschnitten sind, wobei eine Vielzahl menschlicher und nichtmenschlicher Krankheiten abgedeckt wird. Das langfristige Ziel der Initiative ist es "eine Welt ohne Krankheiten" zu schaffen -eine Zukunft, in der Menschen nicht mehr an Infektionskrankheiten und Krebs leiden sowie in der Tiere und Pflanzen ohne Krankheiten gedeihen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2661777/Image__Seegene_Announces_Development_of_CURECA___a_Next_Generation_Fully_Automated_PCR_Solution_Feat.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/5261335/Seegene_logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/seegene-kundigt-die-entwicklung-von-cureca-an-der-nachsten-generation-von-vollautomatisierten-pcr-losungen-mit--kundenspezifischen-anpassungen-in-der-automatisierten-probenvorbehandlung-302431411.htmlPressekontakt:Hyeongjoo Park,hpark@hoffman.comOriginal-Content von: Seegene, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121421/6015542