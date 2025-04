© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Richard Drew

Autovermieter Hertz steckte in einer tiefen Krise - jetzt steigt Starinvestor Bill Ackman ein und schnappt sich fast 20 Prozent der Anteile. Die Aktie hebt um 56 Prozent ab.Die Aktien von Hertz haben am Mittwoch ihren größten Tagesgewinn aller Zeiten eingefahren - dank eines spektakulären Einstiegs von Starinvestor Bill Ackman. CNBC berichtete, dass dessen Investmentgesellschaft Pershing Square Capital Management rund 19,8 Prozent an dem Autovermieter hält. Die Hertz-Aktie schoss daraufhin um 56 Prozent nach oben und legte nachbörslich erneut zweistellig zu.