Der Vertrieb von Mediolanum in Deutschand hat einen klaren Fokus. Furio Pietribiasi, CEO von Mediolanum Irland, erläutert im One On One Gespräch mit MeinGeld Chefin Isabelle Hägewald, warum Mediolanum sich voll auf seine Partner im freien Vertrieb fokussiert, wie Mediolanum Berater und Vermittler unterstützt und warum Mediolanum damit in ganz Europa erfolgreich ist.

