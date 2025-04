In diesem spannenden Talk mit Richard "Richy" Dittrich (Börse Stuttgart Group) und Michael Flender (@goldeseltradinginvesting) wird die aktuelle Marktsituation unter die Lupe genommen. Besonders im Fokus stehen die Auswirkungen von Trumps Zollpolitik auf die US-Wirtschaft sowie die globalen Märkte. Die beiden Experten beleuchten die Herausforderungen der Abhängigkeit von Lieferketten und das Vertrauen in die US-Wirtschaft. Zudem wird die Rolle der Anleihen und die Reaktionen anderer Länder auf die US-Wirtschaftspolitik analysiert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den geopolitischen Einflüssen, insbesondere den angespannten Beziehungen zwischen den USA und China. Auch Handelskriege, Zölle und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft kommen zur Sprache. Am Ende gibt es einen Ausblick auf die mögliche Marktentwicklung.