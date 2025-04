FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy nach vorläufigen Quartalszahlen von 62 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energietechnikkonzern habe deutlich besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Gael de-Bray in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die kommenden 3 Jahre um im Schnitt 20 Prozent an./gl/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2025 / 07:57 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000ENER6Y0