FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen von 2250 auf 2000 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ausgaben im ersten Quartal sollten solide ausgefallen sein, schrieb Analystin Nooshin Nejati in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die Jahresentwicklung dürfte allerdings angesichts der unklaren globalen Wirtschaftsaussichten und anhaltender makroökonomischer Risiken holprig ausfallen./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2025 / 07:57 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0012969182