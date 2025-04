Das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) hat neue verbindliche nationale Sicherheitsstandards für Batterien von Elektrofahrzeugen angekündigt, die am 1. Juli 2026 in Kraft treten werden. Eine zentrale neue Anforderung an die Batterien ist, dass sie keine Feuer- oder Explosionsgefahr mehr darstellen dürfen. Das zuständige chinesische Ministerium hat die neuen Anforderungen in einer aktualisierten Vorschrift namens ...

