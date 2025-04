RODANO, Italien, April 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Olon S.p.A. freut sich, die Verleihung des renommierten CMO Excellence in Green Chemistry Award 2025 bekanntzugeben. Diese Auszeichnung, die vom ACS Green Chemistry Institute Pharmaceutical Roundtable (ACS GCIPR) verliehen wird, würdigt die bahnbrechenden Fortschritte von Olon bei der nachhaltigen Herstellung von therapeutischen Peptiden, die durch den Einsatz der rekombinanten DNA-Technologie (rDNA) und der Expression chimärer Proteine in mikrobieller Fermentation erzielt wurden.

Der innovative Ansatz von Olon reduziert den Einsatz von Lösungsmitteln und toxischen Materialien erheblich und minimiert gleichzeitig die Verwendung von überschüssigen Bausteinen, da keine Schutzgruppen erforderlich sind. Im Vergleich zu herkömmlichen Methoden der Festphasen-Peptidsynthese (Solid Phase Petide Synthesis, SPPS) bietet die Technologie von Olon einen nachhaltigeren und effizienteren Herstellungsprozess.

"Unser innovativer Ansatz zur Nutzung der rekombinanten DNA-Technologie und der Expression chimärer Proteine für die nachhaltige Produktion therapeutischer Peptide stellt einen bedeutenden Fortschritt in der grünen Chemie dar", so Paolo Tubertini, CEO von Olon. "Mit dieser Technologie konnte Olon den Gesamtverbrauch an Lösungsmitteln im Vergleich zu bestehenden SPPS-Verfahren um etwa 77 % reduzieren (von 6,5 Tonnen auf 1,5 Tonnen pro Kilogramm eines Peptids mit 30 Aminosäuren). Darüber hinaus haben wir den Einsatz giftiger Materialien erheblich reduziert und überschüssige Bausteine minimiert. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf die Prozessmassenintensität (PMI) und verbessert die Umweltverträglichkeit unserer Prozesse weiter. Dies entspricht nicht nur der weltweit steigenden Nachfrage nach Peptidtherapeutika, sondern auch unserem Engagement für ökologische Nachhaltigkeit."

Im Mittelpunkt dieser Innovation steht die anpassungsfähige Fertigungsplattform von Olon, die eine Master Cell Bank (MCB) umfasst, die eine schnelle und skalierbare Produktion von Peptidtherapeutika ermöglicht. Diese Plattform wird derzeit für die kommerzielle Produktion von GLP-1- und Nicht-GLP-1-Peptiden angepasst, um der weltweit steigenden Nachfrage nach diesen lebenswichtigen Therapeutika gerecht zu werden.

Die Auszeichnung wird im Rahmen der nächsten Green Chemistry & Engineering Conference verliehen, die vom 23. bis 26. Juni 2025 in Pittsburgh, Pennsylvania, stattfindet.

Über Olon S.p.A.

Olon S.p.A. ist ein weltweit führender Anbieter von pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) und Dienstleistungen im Bereich Auftragsentwicklung und -fertigung (CDMO). Mit einem starken Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit nutzt Olon modernste Technologien, um der pharmazeutischen Industrie hochwertige und kostengünstige Lösungen anzubieten. Olon hat seinen Hauptsitz in Rodano, Italien, und betreibt weltweit mehrere Produktionsstätten und Forschungszentren, um den vielfältigen Anforderungen seiner Kunden umfassenden Support zu bieten.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: