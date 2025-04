DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Trump kritisiert Fed-Chef Powell scharf

US-Präsident Donald Trump hat scharfe Kritik an Fed-Chairman Jerome Powell geübt. Trump schrieb in seinem eigenen sozialen Netzwerk Truth Social, Powells Bericht von Mittwoch sei "kompletter Mist" gewesen. Powell müsse die Zinsen senken und außerdem so schnell wie möglich aus der Fed entfernt werden.

Nvidia-CEO besucht Peking nach Einschränkung von China-Exporten

Nvidia-CEO Jensen Huang hat sich laut einem chinesischen Medienbericht am Donnerstag bei einem Besuchs in Peking mit dem Leiter einer chinesischen Handelsgruppe getroffen. Die USA hatten zuvor neue Exportbeschränkungen für Chips verhängt, die Nvidia nach China exportiert. Der staatlichen Fernsehsender CCTV berichtete, Huang habe Gespräche mit Ren Hongbin, dem Präsidenten des Chinesischen Rates zur Förderung des Internationalen Handels (CCPIT) geführt, der dem Handelsministerium unterstellt ist. Den Berichten zufolge sagte der CEO, dass China ein sehr wichtiger Markt für Nvidia sei und dass er hoffe, die Zusammenarbeit mit China fortzusetzen.

April 17, 2025 07:30 ET (11:30 GMT)

