DJ Beiersdorf sieht künftige Dividenden mindestens bei 1,00 Euro je Aktie

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Beiersdorf wird die Dividende in den kommenden Jahren mindestens stabil bei 1,00 Euro je Aktie halten, jedoch bleibt der Spielraum nach oben begrenzt. "Es ist nicht geplant, die Dividende wieder zu reduzieren", sagte CEO Vincent Warnery der Jahreshauptversammlung. Künftige "potenziell weitere Erhöhungen" werde der Vorstand regelmäßig mit dem Aufsichtsrat diskutieren. Die Ausschüttung werde "weiterhin auf der Grundlage der nachhaltigen Geschäftsentwicklung und der finanziellen Stabilität des Unternehmens bemessen". Darüber, ob es für das laufende Jahr wieder eine höhere Dividende gebe, werden Vorstand und Aufsichtsrat nach Abschluss des Geschäftsjahres abstimmen.

Beiersdorf-Aufsichtsratschef Reinhard Pöllath äußerte sich zurückhaltend. Er bestätigte, dass sich Beiersdorf-Aktionäre auf 100 Cent je Aktie "zumindest in der nächsten Zeit verlassen können". Die Gremien Aufsichtsrat und Vorstand würden jedes Jahr konkret abwägen, was sie den Aktionären vorschlagen wollen. Liquidität sei vorhanden, aber der Konzern wolle auch in der Lage sein, eine Akquisition wahrnehmen zu können, wenn sich eine gute Möglichkeit ergebe.

Beiersdorf schüttet für 2024 eine zum Vorjahr stabile Dividende von 1,00 Euro je Aktie aus. 2023 hatte der Konzern in einem Paradigmenwechsel erstmals seit 2007 die reguläre Dividende erhöht, auf 1,00 Euro von 0,70 Euro. Zuvor hatte sie seit 2007 stabil bei 0,70 Euro je Aktie gestanden.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2025 07:33 ET (11:33 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.