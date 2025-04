Am Karfreitag pausieren die meisten globalen Handelsplätze - ein ruhiger Tag an den Finanzmärkten, an dem lediglich Asien vereinzelt Impulse liefert.FREITAG, 18. APRILAm Karfreitag ruht der Handel an den meisten Weltbörsen - nur in Japan, Russland und China wird regulär gehandelt. Einziges Konjunktur-Highlight: Japans Verbraucherpreise für März. TERMINE KONJUNKTUR01:30 JPN: Verbraucherpreise 3/25 Aktien TOP 30 Aktien-Trends auf ...

