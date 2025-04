Wien (www.fondscheck.de) - Charlie Anniss ist neuer Fondsmanager des M&G (Lux) Nature and Biodiversity Solutions Fund (ISIN LU2226639461/ WKN A2QDX0), so die Experten von "FONDS professionell".Er werde im Sustainable-&-Impact-Investing-Team von M&G arbeiten und vom Head of Impact Strategy, Ben Constable-Maxwell, unterstützt. ...

