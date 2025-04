© Foto: Erin Hooley - AP

Donald Trump wütet gegen Jerome Powell, weil dieser sich zurückhaltend gegenüber einer schnellen Senkung des Leitzinses gezeigt hat.Zwischen US-Präsident Donald Trump und Fed-Notenbankchef Powell brodelt es. Trump erklärte auf seiner Plattform Truth Social, Powells "Entlassung könne gar nicht schnell genug kommen". Der US-Präsident kritisiert, dass die Federal Reserve die Zinsen schon längst hätte senken müssen und meint, die USA würden durch die Zölle reicher werden. Trump bezog sich damit auf die Rede Powells am Mittwoch in Chicago, in der der Notenbankchef vor den Auswirkungen der Zölle warnte, insbesondere in Bezug auf die Preisstabilität und Vollbeschäftigung. Die Märkte reagierten …