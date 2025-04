News von Trading-Treff.de Im Schatten der neuen US-Handelspolitik navigieren Zentralbanken weltweit durch zunehmend turbulente Gewässer. Die Europäische Zentralbank (EZB) senkte gestern ihre Leitzinsen wie erwartet um 25 Basispunkte auf 2,25% - bereits die siebte Zinssenkung innerhalb eines Jahres. Diese Entscheidung fällt in eine Zeit, in der die von Donald Trump verhängten Zölle die Weltwirtschaft in Atem halten und Notenbanker zu schwierigen Abwägungen ...

