Como, Italien (ots/PRNewswire) -Huawei befindet sich auf einem stabilen Wachstumspfad und wird die Zusammenarbeit mit lokalen und regionalen Partnern weiter verstärken, so das Unternehmen auf der Huawei European Partner Conference 2025. In einer Rede vor mehr als 1000 Partnern in Como, Italien, stellte das Technologieunternehmen seine europäische Geschäftsstrategie vor und betonte, dass sein partnerzentriertes Vertriebsnetz von grundlegender Bedeutung für anhaltendes Wachstum und gemeinsamen Erfolg ist."Das Unternehmensgeschäft wird der wichtigste Wachstumsmotor von Huawei in Europa sein, deshalb werden wir mehr in dieses Geschäft investieren. Wir streben immer danach, mit Partnern zusammenzuarbeiten, um ein offenes Ökosystem aufzubauen", sagte Willi Song, Präsident, Huawei Europe Enterprise Business.Das weltweite Geschäft von Huawei wuchs im Jahr 2024 um 22,4 % gegenüber dem Vorjahr auf einen Umsatz von 862,1 Milliarden CNY, wobei Europa eine wichtige Rolle bei dieser Entwicklung spielte. Ende 2024 hatte das Unternehmen über 13.000 Mitarbeiter in Europa und wurde sechs Jahre in Folge als Top-Arbeitgeber zertifiziert. Huawei betreibt 29 Forschungs- und Entwicklungszentren in 14 Ländern und unterhält mehr als 210 Kooperationen mit Universitäten und Hochschulen, in denen über 30.000 IKT-Talente ausgebildet werden.Huawei konzentriert sich auf eine Strategie der PartnerführungDas Unternehmensgeschäft von Huawei Europe wird größtenteils über Partner abgewickelt. Um die Partner besser zu unterstützen und das Ökosystem weiter zu verbessern, plant Huawei, im Rahmen seiner "Partner + Huawei"-Strategie mehr Ressourcen und Unterstützung für die Partner bereitzustellen."Unsere Partner sind das Herzstück unseres Unternehmensgeschäfts. Dank ihnen können wir gemeinsam die bestmöglichen Lösungen und Dienstleistungen für Kunden in ganz Europa anbieten. Unsere Botschaft ist klar: Wir sind dankbar für Ihre Unterstützung und wollen unsere Partnerschaften weiter ausbauen, denn die Zusammenarbeit ist der wichtigste Motor für unseren gemeinsamen Erfolg", sagte Xia Xingchang, Vizepräsident, Europe Enterprise Business bei Huawei."Je größer der Beitrag, desto größer die Belohnung""Wir werden unsere Politik und unseren Support kontinuierlich verbessern, um unsere Partner zu stärken, den Verkauf unserer Lösungen zu erleichtern und die Herausforderungen unserer Endkunden zu lösen", sagte Xia. So unterstützt Huawei seine Partner beispielsweise mit Hilfe eines gemeinsamen Marketingfonds. Die Partner können den Fonds nutzen, um in ihr Branding, ihre Ausbildung oder digitale Werbemaßnahmen zu investieren. Partner können sich vom registrierten Partner über den Silber- und Goldstatus bis hin zum Diamantstatus entwickeln. Auf jeder Stufe profitieren sie von zusätzlichen Ressourcen: Silberpartner erhalten zusätzliche Vertriebsunterstützung, Goldpartner profitieren zusätzlich von Leistungsprämien und Diamantpartner genießen exklusive Dienstleistungen. Die Idee des Leistungsrahmens: Je mehr die Partner beitragen, desto mehr werden sie mit Rabatten und zusätzlichen Mitteln belohnt.Cloud-Technologien treiben intelligente Industrie-Upgrades voranTim Tao, Präsident von Huawei Cloud Europe, sagte: "Die intelligente Transformation ist Europas größte Chance für das nächste Jahrzehnt."Inmitten der digitalen Transformationswelle in Europa arbeitet Huawei Cloud mit Partnern zusammen, um von vier wichtigen Technologietrends zu profitieren: Multi-Cloud, Virtualisierung in der Cloud, verteilte Cloud und KI-fähige Cloud-Infrastruktur, die intelligente Industrie-Upgrades vorantreiben. Mit modernsten technologischen Fähigkeiten und einem offenen Ökosystem unterstützt Huawei Cloud seine Partner durch seine GoCloud- und GrowCloud-Partnerschaftsprogramme und fördert so das Wachstum von Fähigkeiten und den Geschäftserfolg. Bis heute hat Huawei Cloud mehr als 6.000 europäische Unternehmen bedient, die leistungsstarke, sichere und zuverlässige Cloud-Services bereitstellen und gleichzeitig die branchenübergreifende intelligente Transformation mit KI- und Big-Data-Technologien beschleunigen. In diesem Jahr wird Huawei Cloud die Initiative "Cloud Leap" starten und in vier Schlüsselbereichen eng mit den europäischen IKT-Ökosystempartnern zusammenarbeiten: spezialisierte Szenarien, Abgleich von Geschäftsmöglichkeiten, Synergieeffekte bei den Arbeitskräften und Unterstützung durch Experten. Gemeinsam werden wir weitere Marktchancen ausloten und mehr Geschäfte miteinander machen.Konzentration auf BranchenlösungenHuawei gab auch Einblicke in neue Anwendungen und Lösungen. Der aktuelle Schwerpunkt liegt auf branchenspezifischen, szenariobasierten Lösungen unter anderem für die öffentliche Verwaltung, das Bildungs- und Gesundheitswesen sowie für Handel, Gastgewerbe und MSP-Anbieter. "Wir entwickeln Lösungen für branchenspezifische Herausforderungen, die genau auf die Schmerzpunkte der Kunden abzielen", so Xia. "Mit unseren KI-gesteuerten Netzwerken, intelligenten Speichersystemen und fortschrittlichen Datenanalysen helfen wir Unternehmen, sich nicht nur anzupassen, sondern ihre Abläufe zu transformieren und die digitale und intelligente Transformation voranzutreiben."Überblick über die branchenspezifischen Lösungen von Huawei:- Bildung: Hochwertige Netzwerklösung für das Bildungswesen mit vollständiger Wi-Fi 7-Abdeckung für den Campus, 10GE bis zum Raum, neuem NetMaster AI Agent (einzigartig auf dem Markt) und All-Flash-Storage für Forschungseffizienz.- Gesundheitswesen: All-Flash-Krankenhausinformationssystem / Bildarchivierungs- und Kommunikationssystem (HIS / PACS) Rechenzentrumslösung und Smart Ward Wi-Fi 7 und IoT-konvergente Access Points.- Einzelhandel: Intelligente Filialnetzwerke und intelligente Lagerhaltung mit AirEngine-Zugangspunkten für Wi-Fi 7 und IoT, Filialvernetzung mit iMaster NCE für SDWAN.- Hotelgewerbe: Wi-Fi 7 für alle Szenarien für Gästezimmer, Flure und Außenbereiche auf Basis von OptiXstar- und Air Engine Access Points. Ökosystem-Upgrade mit IoT-konvergenten Wi-Fi 7 Access Points.- Anbieter von verwalteten Diensten: Managed Network Service auf der Basis von iMaster NCE und Managed Storage Service für hohe Verfügbarkeit, einfache Wartung und ein sicheres Netzwerk, bietet Storage as-a-Service."Diese Partnerveranstaltung ist eine hervorragende Gelegenheit zum Austausch von Geschäftsideen, Zukunftsstrategien und neuen Lösungen", sagte Xia. "Wir stärken unsere Partnerschaft mit attraktiven Anreizsystemen, aktiven Marketingprogrammen, einschließlich der Ausrichtung von und Teilnahme an wichtigen Branchenveranstaltungen, und der Pflege von professionellen Gemeinschaften wie dem OceanClub oder dem IP Club. Unser Ziel ist es, ihr Wachstum und ihren Ruf in Europa zu fördern. Wir wollen bestehende Partnerschaften ausbauen und neue Partner willkommen heißen. Gemeinsam wachsen, Zukunft gewinnen."Weitere Informationen finden Sie unter https://e.huawei.com/eu/events/eu/european-partner-conferenceInformationen zu HuaweiHuawei wurde 1987 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Infrastruktur im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und intelligenten Geräten. Wir beschäftigen rund 208.000 Mitarbeitende und sind in mehr als 170 Ländern und Regionen tätig, um mehr als drei Milliarden Menschen weltweit zu bedienen. 