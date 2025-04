Linz (www.anleihencheck.de) - In Norwegen ist im Februar und März die Inflation sprunghaft von 2,20% auf 3,60% angestiegen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Auch die monatliche Inflation sei im März mit 1,4% statt prognostizierten 0,5% deutlich höher ausgefallen. Dieser rasche, kurzfristige Inflationssprung sei insbesondere durch Strom- und Lebensmittelpreise getrieben worden. Mittlerweile habe sich diese neue Entwicklung wieder umgekehrt. Trotzdem stehe der norwegischen Wirtschaft mit dem fallenden Ölpreis der letzten Wochen auf unter 60 USD/Barrel eine neue Sorge bevor. Der EUR/NOK sei in den letzten 12 Monaten durchgehend zwischen 11,20 und 12,10 geschwankt. Dies stelle eine nachhaltige Schwächung gegenüber den Vorjahren dar, obwohl der Leitzins mit 4,5% immer noch sehr hoch sei. (17.04.2025/alc/a/a) ...

