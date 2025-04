© Foto: Uli Deck/dpa

Gold verzeichnete am Mittwoch den stärksten Tagesanstieg seit April 2020. Wann zieht Silber nach?Gold legte am Mittwoch um den größten prozentualen Tageswert seit April 2020 zu - verunsicherte Anleger greifen so stark zum Edelmetall wie seit der Pandemie nicht mehr. Treibstoff der Rallye sind nach wie vor der schwächer werdende US-Dollar und die US-Wirtschaftsaussichten, sowie die erneute Eskalation zwischen den USA und China. Zuvor war bekannt geworden, dass die Trump-Regierung dem Chipgiganten Nvidia die Ausfuhr seiner H20-KI-Chips nach China untersagt hatte - ein Schritt, der das Unternehmen voraussichtlich 5,5 Milliarden US-Dollar kosten wird. Parallel dazu verlor der US-Dollar weiter …