Russland plant einen spektakulären Vorstoß: Mit eingefrorenen Milliarden will der Kreml nach einem Waffenstillstand wieder Boeing-Jets kaufen. Hinter den Kulissen laufen geheime Gespräche, während geopolitische Spannungen und Handelskriege den Luftfahrtmarkt weltweit verändern.Geheime Gespräche: Russland will Boeing-Jets mit eingefrorenen US-Vermögen kaufen Russlands brisanter Wunsch an Washington Russland hat inoffiziell bei den USA ...

