Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA38120R1055 Golden Shield Resources Inc. 17.04.2025 CA38120R6005 Golden Shield Resources Inc. 22.04.2025 Tausch 10:1US72303P4046 SUNation Energy Inc. 17.04.2025 US72303P5035 SUNation Energy Inc. 22.04.2025 Tausch 200:1