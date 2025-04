Kulmbach (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag wie erwartet an der Zinsschraube gedreht und den Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt, so Jan-Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Einlagensatz liege damit nun bei 2,25 Prozent. Mit diesem Schritt reagiere die Notenbank auf die rückläufige Inflation und das schwächelnde konjunkturelle Umfeld im Euroraum. ...

