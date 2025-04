Rote Ampel für Cannabis in Frankreich? Die medizinische Elite des Landes stemmt sich vehement gegen eine Liberalisierung - mit weitreichenden Folgen für Investoren im europäischen Markt und ungeahnten Chancen für lokale Player. Die medizinische Elite Frankreichs bleibt auf striktem Prohibitionskurs. Die Académie de Médecine, DIE wissenschaftliche Autorität im französischen Gesundheitswesen, hat am 9. April eine Pressemitteilung veröffentlicht, in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...