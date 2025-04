Paris (ots/PRNewswire) -Unerwartete Autoreparaturen können das Familienbudget stark belasten und bereiten Autofahrern Sorgen um zusätzliche Rechnungen. VinFast, der Autohersteller aus Vietnam, geht mit seinem Elektroauto VF 8 in Europa einen anderen Weg. Vergleichbar mit vietnamesischem Essen: lecker, günstig, gesund - und umweltfreundlich. VinFast möchte den Stress beim Besitz eines Elektroautos reduzieren.Der Kauf eines Neuwagens ist nur der Anfang. Autokäufer müssen Wartungs- und Betriebskosten berücksichtigen, um die Gesamtkosten zu verstehen und in ihrem Budget zu bleiben. In einer unsicheren Wirtschaftslage können zusätzliche Kosten bei den Verbrauchern zu Unsicherheit führen.Nun betritt ein neuer Wettbewerber den europäischen Markt: der VinFast VF 8, ein mittelgroßes Elektrofahrzeug aus Vietnam. Das Unternehmen positioniert sein Angebot mit einer Philosophie, die der vietnamesischen Küche ähnelt - ansprechend, erschwinglich und gesund - zum Wohle der Umwelt und des Geldbeutels der Kunden.Elektrofahrzeuge wie der VinFast VF 8 bieten grundsätzlich einen wirtschaftlichen Vorteil. Ihre einfachere Mechanik bedeutet weniger Teile und einen geringeren Wartungsaufwand. Besitzer können Kosten wie Ölwechsel, Nachfüllen von Flüssigkeiten und Zündkerzenwechsel weitgehend einsparen.Datenerhebungen zeigen das Einsparpotenzial von Elektrofahrzeugen. Eine We Predict-Studie mit über 13 Millionen Modellen aus dem Jahr 2018 ergab, dass die Wartung eines Elektrofahrzeugs in den ersten drei Jahren durchschnittlich nur 77 US-Dollar kostet - deutlich weniger als die 228 US-Dollar für Benzinfahrzeuge. Auch nach dieser Anfangsphase kostet die Wartung eines Elektrofahrzeugs durchschnittlich 514 US-Dollar und liegt damit immer noch deutlich unter den 749 US-Dollar für Benzinfahrzeuge. Insgesamt ergab die Studie, dass die Reparaturkosten für Elektrofahrzeuge um 22 Prozent niedriger sind.VinFast möchte die Sorgen um den Fahrzeugbesitz zerstreuen. Der vietnamesische Autohersteller bietet eine umfassende Zehn-Jahres-Garantie, ein flächendeckendes Ladenetz und Pannenhilfe rund um die Uhr. Dieser proaktive Ansatz soll von den Sorgen unerwarteter Reparaturen und Wartungsarbeiten befreien.Neben attraktiven Preisen legt VinFast Wert auf langfristige Kundenzufriedenheit durch einen umfassenden Service. Diese umfassende Strategie zielt darauf ab, die finanziellen Sorgen, die oft mit dem Autobesitz verbunden sind, zu minimieren und den Kunden kontinuierliche Unterstützung zu bieten.VinFast wurde vor acht Jahren gegründet und nutzt sein großes Werk in Haiphong, Vietnam, um auf dem weltweiten Markt für Elektrofahrzeuge zu wachsen. Das in diesem Werk gefertigte Modell VF 8 vereint vietnamesische Produktion mit internationalem Design und Engineering.In Zusammenarbeit mit dem italienischen Designstudio Pininfarina hat VinFast den VF 8 luxuriös gestaltet und zielt damit auf ein hochwertiges Marktsegment ab. Mit seinem geräumigen und eleganten Innenraum bietet der VF 8 auch Käufern der Mittelklasse einen Hauch von Luxus. Diese Strategie widerlegt die Vorstellung, dass Premium-Ausstattung mit einem hohen Preis verbunden sein muss.Besitzer des VinFast VF 8 loben die fortschrittlichen Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und technischen Features, die bei vergleichbaren Benzinfahrzeugen oft fehlen. Sie sehen den VF 8 als ein technologisch fortschrittliches Produkt.Ein zentraler Bestandteil des VinFast-Plans ist eine umfassende Garantie: eine zehnjährige (beziehungsweise 200.000 Kilometer) Vollgarantie für das Fahrzeug sowie eine zehnjährige Batteriegarantie ohne Kilometerbegrenzung. Diese Garantie, die an neue Besitzer weitergegeben werden kann, sowie ein mobiler 24/7-Service sorgen für sorgenfreies Fahren über eine ganze Dekade.Die lange Batteriegarantie trägt einem wichtigen Anliegen von Käufern von Elektrofahrzeugen Rechnung. Die umfassenden After-Sales-Programme von VinFast gehen über den reinen Kundenservice hinaus und zeigen deutlich das Vertrauen des Unternehmens in die Qualität seiner Produkte.Dies ist mehr als nur eine Marketingtaktik. Es ist ein zentraler Grundsatz von VinFast und steht für das Bestreben, weltweit als zuverlässige Elektrofahrzeugmarke anerkannt zu werden. Die umfassenden Garantien und der ausgezeichnete Kundendienst bilden ein starkes und attraktives Paket. Das steigert die Attraktivität des Fahrzeugs für Käufer und stärkt VinFasts Ruf als kundenorientierter Elektrofahrzeughersteller. 