Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Verspätung der Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses für das Jahr 2024, Darlehensverlängerung Berlin, 17. April 2025 - Der Vorstand der MATERNUS-Kliniken Aktiengesellschaft (ISIN DE0006044001, WKN 604400) ist heute zu der Erkenntnis gelangt, dass der Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024 nicht wie geplant bis zum 30. April 2025 veröffentlicht werden kann. Grund für die Verzögerung ist, dass die Testatserteilung durch den Abschlussprüfer den Abschluss einer Verlängerungsvereinbarung hinsichtlich des in 2020 abgeschlossenen (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 10. Februar 2020) und in 2025 auslaufenden Darlehensvertrages mit der österreichischen Raiffeisen Bank International AG voraussetzt. Die Gesellschaft befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen und erwartet den Abschluss einer Verlängerungsvereinbarung bis zum 30.06.2025. Mitteilende Person: Mario Ruano-Wohlers, Vorstand



