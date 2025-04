Die q.beyond Aktie zeigt trotz kurzfristiger Schwäche solide Fundamentaldaten und ein hohes Kurszielpotenzial. Analysten sehen deutliches Aufwärtspotenzial.

Die Aktie der q.beyond AG (ehemals QSC) zeigt sich heute stabil bei 0,74 Euro. Trotz eines Minus von 7,1 Prozent im letzten Monat bleibt der Titel mit einem Plus von 16,3 Prozent im Jahresvergleich attraktiv.

Fundamentale Stärken überzeugen

Das Kölner IT-Dienstleistungsunternehmen punktet aktuell mit soliden Fundamentaldaten. Besonders hervorzuheben sind:

Ein attraktives Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,48, was auf eine Unterbewertung hindeutet

Ein moderates Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von 8,81

Positive Analysteneinschätzungen mit starken Aufwärtskorrekturen der Gewinnprognosen

"Die Rentabilitätsaussichten des Unternehmens in den nächsten Jahren sind ein großes Plus", heißt es in der fundamentalen Analyse. Tatsächlich bewerten alle vier verfolgenden Analysten das Papier mit "Kaufen" - ein seltener Einstimmigkeitssieg.

Spannender Ausblick

Am 12. Mai steht die Veröffentlichung der Q1-Zahlen 2025 an. Derzeit notiert die Aktie 21,6 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 0,89 Euro, aber immerhin 24,6 Prozent über dem Jahrestief.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 1,275 Euro - ein Potenzial von über 70 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs. Die Bandbreite der Schätzungen ist dabei erstaunlich eng, was für eine klare Bewertung spricht.

Für mittelständische Unternehmen, die auf Cloud-, SAP- und IoT-Lösungen setzen, bleibt q.beyond ein interessanter Partner. Die kommenden Wochen könnten zeigen, ob der Titel seine jüngste Schwächephase überwinden kann.

